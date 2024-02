Brutta notizia per i telespettatori. Un vero e proprio terremoto si è verificato in tv, col volto del famoso programma fatto fuori dopo 11 anni. Ad annunciare tutto è stato il diretto interessato, che ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un video in cui ha annunciato ufficialmente questa novità. E si conosce anche il nome di chi prenderà definitivamente il suo posto.

Prima di questo terremoto in tv col volto del programma fatto fuori dopo 11 anni di lavoro costante, lui era entrato nelle case degli italiani nell’ormai distante 2013. Da lì in poi tanti apprezzamenti da parte del pubblico, anche se come ricordato dal sito DavideMaggio, proprio l’anno scorso aveva fatto un siparietto con un collega, che fu definito troppo sessista.

Terremoto in tv, volto del programma fatto fuori dopo 11 anni

Nel 2023, eravamo precisamente nel mese di giugno, fu sospeso per quelle battutine sessiste col collega Matteo Bobbi. Ora questo terremoto in tv lo ha travolto improvvisamente, infatti il volto del programma ha confermato di essere stato fatto fuori dopo 11 anni di lavoro: “Non lavorerò più per Sky per la Formula 1 da questa stagione. Peccato, comunque su di morale perché noi siamo solo il contorno, i veri protagonisti sono i piloti”.

A dire addio a Sky Sport è la voce della Formula 1, Davide Valsecchi, che dal 2 marzo non sarà più il protagonista del racconto delle gesta sportive dei piloti. Lui ha comunque annunciato che “ci divertiremo insieme su YouTube e sul mio nuovo sito ValseMotori.it. Vi aspetto! Ci vediamo in pista”. Non ci sarà più neanche Federica Masolin e al loro posto sono stati messi Davide Camicioli e Vicky Piria.

Davide Valsecchi, 37 anni, è stato un pilota automobilistico e poi è diventato conduttore e opinionista tv. Per Sky Sport F1 ha quindi lavorato dal 2013 al 2023, mentre dal 2016 è presentatore di Top Gear Italia su Sky Uno con Guido Meda e Joe Bastianich.