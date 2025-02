A Tony Effe proprio non è andato già che gli abbiano tolto la collana Tiffany da 70mila euro poco prima dell’esibizione della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Il trapper non ha nascosto la sua rabbia e ne ha parlato prima a Radio Rai2 e poi al Dopo Festival. Dalla sua parte si è schierato, in parte, Mahmood che in conferenza stampa ha spiegato che non si tratta solo di una collana, ma di tutta l’idea che sta dietro a ogni look scelto per la performance dell’artista.

“Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc*****o nero. Adesso so’ c***i”. Poi, ha aggiunto a Radio Due: “Sono arrabbiatissimo. M’hanno tolto i poteri. Sono arrabbiato davvero, perché mi hanno levato la collana. Per me la collana è come quando tagliavano i capelli a Sansone. Non puoi levare la collana a Tony Effe. Come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti. Non è Carlo” ha aggiunto.

Leggi anche: “Oh basta, che ca***”. Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli sbrocca malissimo ai Duran Duran: panico in hotel





Tony Effe ‘minaccia’ Carlo Conti: “Se mi levano la collana canti tu”

La spiegazione ufficiale data da Marcello Ciannamea riguardo al regolamento del Festival sembra essere stata una sorta di giustificazione burocratica, legata all’immagine e alla promozione di marchi esterni, ma ciò non ha placato la rabbia di Tony Effe, che ha sentito un’ingiustizia nei suoi confronti.

“L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti”, ha detto il direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

“Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un’ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all’artista prima che magari ha la stessa collana no? Non me la sono presa per la collana”, è stata la risposta di Tony Effe dopo la bufera e in queste ore il cantante è tornato sull’argomento lanciando un messaggio a Carlo Conti. “In caso contrario codice 04”, ha poi aggiunto taggando anche Noemi (con la quale duetterà questa sera).