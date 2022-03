Stasera, giovedì 31 marzo, nuova puntata di Pechino Express. Il viaggio delle otto coppie rimaste in gara prosegue sulla Rotta dei Sultani con destinazione Emirati Arabi. Il programma, reality basato sulla ripresa di concorrenti che cercano con vari mezzi di raggiungere determinate tappe, va in onda su Sky e in streaming su Now. A condurlo Costantino della Gheradesca che nella scorsa puntata è stato affiancato da Enzo Miccio, dato da molti come super motivato.

In questa edizione sono stati eliminati i TikTokers e gli Atletici. Restano Padre e Figlio, Gli Scienziati, I Fidanzati, I Pazzeschi, Gli Sciacalli, Italia-Brasile, Gli Indipendenti e Mamma e Figlia. Queste ultime, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, sono state ‘graziate’ visto che erano state nominate dai vincitori della tappa. I Fidanzatini (Rita Rusic e Cristiano Di Luzio) le avevano infatti scelte come eliminate. Ma alla fine l’episodio di PE si è rivelato non eliminatorio.





Nella terza puntata trasmessa sette giorni fa Enzo Miccio ha fatto coppia proprio con Costantino Della Gherardesca che per l’occasione è tornato a fare il concorrente a tanti anni dalla prima volta. Altre novità sono state l’ingresso in gara delle Lepri e poi il ritorno di Max Giusti. Ma a far parlare in queste ore è un’altra clamorosa indiscrezione. O voce. Chiamatela come volete. Ma ha del clamoroso. E riguarda la conduzione dello show prodotto da Banijay.

Secondo quanto riportato da Vero Tv nella prossima edizione del 2023 Costantino Della Gherardesca, che ha legato il suo nome a Pechino Express, potrebbe lasciare il timone. Dopo otto edizioni, dunque, Costantino lascerà spazio a qualcun altro. A chi? Beh, non bisogna andare troppo lontano per trovarlo. Si tratta infatti del wedding planner più famoso d’Italia. Già, proprio lui, Enzo Miccio.

Se confermato sarebbe davvero una rivoluzione. E in verità le voci si rincorrono da un po’ di tempo. Enzo Miccio è in ottimi rapporti con la produzione e come conduttore vanta diverse esperienze. Da “Ma come ti vesti?” a “Diario di un wedding planner” per citarne solo due. D’altra parte lo stesso Costantino Della Gherardesca non ha mai negato il desiderio di voler provare qualcosa di diverso. Anche lui è un volto molto noto della televisione. Anche se, recentemente, forse la sua ‘stella’ è stata offuscata dalla fama del nipote. Parliamo di Barù che è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo GF Vip. Ma questa è un’altra storia…

