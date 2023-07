Paura per l’ex volto noto di Canale 5. Stiamo parlando di una delle protagoniste del reality più chiacchierato degli ultimi tempi. Già, parliamo di reality, quei programmi in cui vip e meno vip – o per niente proprio vip – interagiscono a favor di telecamere h24 con una regia che mette in scena copioni più o meno preparati. Il pubblico, a quanto pare, ne va matto. E lei è stata uno dei motivi per cui in tanti hanno pigiato sul tastino numero 5 all’ora indicata per non perdersela.

La donna, di cui tra qualche riga sveleremo il nome, ha partecipato a Temptation Island insieme all’allora compagno Ciavy Maliokapis . Ebbene, con una serie di story sul suo profilo Instagram che conta quasi 200mila follower – il suo è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti del programma condotto da Filippo Bisciglia – l’ex volto noto di Canale 5 ha fatto sapere di aver dovuto subire un ricovero d’urgenza in ospedale. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando e cosa le è successo.

“Il mio corpo andava a fuoco”: cosa è successo all’ex Temptation Island

La protagonista di questa storia è Valeria Liberati. L’influencer ex Temptation Island ha fatto sapere che i suoi problemi fisici sono iniziati giorni fa con dei dolori addominali: “Sono passati ormai 3 giorni, quasi 4, e ne ho sentite di ogni. Forse è appendicite, calcoli, coliche, infezione del colon, infezione del pancreas e altre 262782 cose. Questo succede perché? Qui al pronto soccorso ci sono molti più medici, a differenza del reparto, quindi ognuno dice la sua. Oggi finalmente sono riusciti a dirmi qualcosa di definitivo o almeno spero, però prima voglio raccontarvi un episodio successo ieri che non dimenticherò mai“.

“Mi attaccano la flebo per l’antibiotico, dopo 2 minuti il mio corpo inizia ad andare a fuoco. I polsi iniziano a gonfiarsi, le caviglie, gli occhi, la bocca, faccio un urlo. I medici si precipitano, tolgono subito la flebo, mi attaccano all’ossigeno e mi danno l’antistaminico. Ci sono volute più di 6 ore prima che il mio corpo tornasse a funzionare come prima. Posso dire di aver vissuto un incubo a occhi aperti, se solo ci ripenso mi vengono i brividi. Oggi sarei dovuta tornare a casa, ma alcuni valori del sangue non vogliono scendere quindi preferiscono tenermi qui. Ho un’infezione nell’intestino. Cosa l’ha causato? Caffè a digiuno, tè termogenici e con il tempo questo è stato il risultato”.

D’altra parte come lei stessa ha mostrato con precedenti video pubblicati sul proprio profilo Instagram Valeria stava benone fino a quattro giorni fa. Correva spensierata coi suoi cuccioli al mare. Poi il ricovero d’urgenza, il corpo che andava a fuoco, insomma, in poco tempo una brutta disavventura e tanta paura. In una delle ultime story sembra che la situazione sia in fase di evoluzione. In ogni caso buona fortuna!

