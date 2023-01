“Sto male”. Paura durante il tg, malore improvviso in diretta per la giornalista. Immagini choc (Video)

Paura durante il telegiornale: una giornalista ha rischiato di svenire durante il collegamento con la conduttrice in studio. Le immagini, riprese in diretta, sono state caricate su Twitter e sono diventate virali in pochissime ore. La giovane inviata ha mostrato massima professionalità, nonostante non fosse certamente in buone condizioni di salute, come è possibile comprendere una volta visionato il video. I telespettatori si sono preoccupati non poco e hanno immediatamente chiesto cosa fosse successo.

Era in corso il telegiornale, quando la giornalista in collegamento è sembrata in difficoltà e ha rischiato seriamente di svenire davanti alle telecamere. Dallo studio si è poi deciso di togliere subito le immagini dell’inviata e la presentatrice è parsa turbata. Infatti, ha subito fatto sapere che si sarebbe sincerata dello stato di salute della collega il prima possibile. E poi, col passare delle ore, c’è stata maggiore chiarezza sull’episodio che ha lasciato di stucco migliaia e migliaia di persone.

Al telegiornale la giornalista ha rischiato di svenire in diretta

Ad essersi sentita male durante il telegiornale è stata la giornalista Jessica Robb, che ha rischiato di svenire mentre era in collegamento con Nahreman Issa. Il tutto è avvenuto in diretta a CTV Edmonton, una televisione canadese: “Le famiglie stanno spingendo i federali, spingono i federali a”, ma si è interrotta riferendo di essere in difficoltà: “Scusa Nahreman, non mi sento molto bene in questo momento e sto per”. E non ha concluso nemmeno questa frase e la linea è stata presa dalla conduttrice.

Issa ha esclamato: “Va bene, torneremo da te e ci assicureremo che Jessica tu stia bene”. Poi Jessica Robb, che si è fortunatamente ripresa dopo il malore, ha scritto un messaggio: “Domenica sera ho vissuto un momento molto personale e delicato in diretta, da allora è stato condiviso migliaia di volte, insieme a teorie infondate sulla causa. Ho anche ricevuto una quantità spropositata di attacchi e messaggi di odio, legati a false teorie sul motivo dell’incidente”. E poi ha ammesso di voler mantenere la sua privacy.

Infine, la giornalista vittima di un malore ha aggiunto: “Non condividerò pubblicamente informazioni mediche private, posso dire che non c’è motivo di preoccuparsi e che la conoscenza del mio background medico fornisce una spiegazione ragionevole a ciò che è accaduto”.