Patrizia Rossetti subito protagonista nella Casa del GF Vip 7, ma è anche sonnambula? Partiamo dal principio. La regina delle televendite si è subito distinta al reality di Canale 5. Per esempio, già la prima sera la conduttrice si è lasciata andare a confidenze “intime” con i nuovi coinquilini.

“Sono 4 anni che non batto chiodo ca… e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera”, ha detto appena entrata. E poi: “Sono 4 anni che non trombo. La verità ragazzi. Da quando mi sono divorziata non ho più nessuno”.





Patrizia Rossetti sonnambula? Cosa è successo nella notte al GF Vip 7

Schietta e diretta, Patrizia Rossetti ha già fatto impazzire il pubblico di Canale 5, ma quello che è successo la scorsa notte nella Casa ha un po’ destabilizzato chi era collegato con la diretta. È sonnambula? In rete sta circolando un breve video della diretta della casa in cui sembra parlare da sola.

Nel dettaglio,Patrizia Rossetti è ripresa in giardino con copertina, mascherina sopra gli occhi e sigaretta in mano. La presentatrice sembra parlare con qualcuno, ma di fianco o davanti a lei non c’è nessuno, come si vede poco dopo “Riguardando il video sembra davvero stia parlando con qualcuno invece era sola” ha twittato uno ipotizzando così che sia sonnambula.

E altri, sconcertati: “Spengo la live e mi ritrovo Twitter che parla di Patrizia che va fuori a fumare e a parlare con non si sa chi e nel riaccendere me la ritrovo in soggiorno a dormire” e “Sembrava davvero che Patrizia stesse parlando con qualcuno, mi ha messo ansia”. Poi si è messa a dormire sul divano e per qualcuno la spiegazione è semplice: “Sara ed Elenoire hanno fatto un po’ di casino e Patrizia si è inca***ta?”.