Patrizia Rossetti, il video diventa virale. Nella casa del GF Vip 7 sempre grandi colpi di scena che tendono a susseguirsi e incuriosire i fan del programma. Una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality show è senza dubbio Patrizia Rossetti. La gieffina è stata scoperta in un momento preciso.

Il video di Patrizia Rossetti al GF Vip 7. Le immagini della gieffina riprenderebbero al meglio un momento più unico che raro che ha lasciato il pubblico italiano senza parole. Filmata dalle telecamere del reality show, Patrizia Rossetti in giardino si è concessa un momento tutto suo, nel vero senso della parola.

Leggi anche: “È successo prima di entrare”. GF Vip 7: Marco Bellavia, arriva un’altra verità su di lui





Il video di Patrizia Rossetti al GF Vip 7: la gieffina parla a se stessa

Patrizia Rossetti, un dialogo con se stessa che non ha ammesso altri interlocutori. Una convivenza n casa che si prospetta decisamente densa di momenti delicati e che avrebbe portato l’inquilina della casa a parlare letteralmente da sola durante una piccola sosta in giardino. Inquadrature ampie del momento hanno mostrato che intorno a sé non aveva davvero nessuno e queste sono state le sue parole. (“Basta*da”. Choc al GF Vip 7, Patrizia Rossetti scopre tutto: “Questa non sa che succede ora”).

“Con questa forse sono a dieci. Perché ne avevo, cinque, sei, sette… Stamattina ne ho contate però… Non me lo ricordo. Quante erano? Mi sembra o sei o sette. Sette… E queste invece sono del pacchetto nuovo, del cartoncino nuovo… Forse sono sul… Questa è la terza. Quindi sono a dieci! Buono! Buono… Ottimo…”.

Poi nel bel mezzo del monologo, Patrizia Rossetti viene distratta da un rumore. Ma ancora un volta nessuno all’orizzonte. Prende un sospiro e prova nuovamente a fare il punto della situazione parlando…con se stessa: “Vedi, per esempio io aspetto per fumare insieme a lei… Giustamente, eh“. E dopo un secondo di silenzio e con lo sguardo fisso al pavimento, Patrizia Rossetti comincia anche a canticchiare.



E sempre a proposito della gieffina, un momento televisivo indimenticabile anche nel bel mezzo della discussione avuta in casa GF Vip con Pamela Prati. A scatenare la rabbia di Patrizia stata una richiesta avanzata da Pamela Prati e concessa dalla produzione del GF Vip. La ex diva del Bagaglino ha ottenuto una stanza singola con bagno privato, un’agevolazione che Patrizia non ha ricevuto e che l’ha fatta andare sui tutte le furie. “Perché lei si merita la camera singola?”.

IL MONOLOGO SULLE SIGARETTE FUMATE MI DOVETE RIANIMARE #GFVIP pic.twitter.com/2kNZJiO2wY — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 9, 2022

“Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl****. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene”. Poi le parole dirette ad Alfonso Signorini che resteranno indimenticabili: “Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un poi’ a fan***”.