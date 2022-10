Il caso di Marco Bellavia ha sconvolto gli equilibri del GF Vip 7. Dopo la sfuriata dell’ultima puntata di Alfonso Signorini, qualcuno manifesta la propria contrarietà. Patrizia Rossetti ha detto di voler abbandonare la casa. Uno sfogo che arriva dopo la diretta, a notte fonda, in confidenza a Sara Manfuso. C’è da dire che è stata una puntata davvero intensa: il padrone di casa ha affrontato l’argomento spinoso di Bellavia per ben due ore, non lasciando scampo a nessuno.

E nonostante le parole durissime del conduttore, una squalifica, un’eliminazione al televoto, i filmati trasmessi e le notizie su Marco, Patrizia Rossetti ieri notte si è lamentata ed ha addirittura pensato di lasciare il reality. Per la donna è stato inaccettabile la ramanzina del collega conduttore. Naturalmente ha anche detto che ci penserà bene prima di abbandonare il gioco. Patrizia Rossetti ha spiegato che ad averla ferita è stato ciò che è successo nella puntata, perché si è sentita bacchettata come una bambina.

Patrizia Rossetti ha detto di voler abbandonare la casa

“Capisco la logica dei programmi”, dice la Rossetti. “Anche io parlavo di un tumore di una bambina e subito dopo dei balletti. Il conduttore passa all’argomento successivo e si dimentica del tumore. Io però non l’ho mai fatto, parlavo di balletti, ma con il testa l’argomento di prima. Ma qui c’è chi ha voluto portare l’acqua al suo mulino e io non me lo merito. Io so fare questo mestiere. So come emozionare il pubblico, far partire l’applauso o inorridirlo”.

E ancora: “Però io non l’ho mai fatto sulla pelle di un ospite o degli altri in generale. Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado. La Patrizia Rossetti toscanaccia prenderebbe e se ne andrebbe. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita”.

“C’è anche il fattore economico e non sputo sui soldini. Ma io non ho mai ragionato solo con i soldi. Anche con gli uomini non ho mai guardato a quelli. Tanto non ti cambia la vita 50 in più o in meno. Conta di più sentirmi bene con me stessa. A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata“. Onestissima.

