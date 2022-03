“Una cosa orrenda”. GF Vip, la bomba su Soleil Sorge scoppia solo ora: “Non doveva farlo”

Poche ore dalla nuova diretta del GF Vip e occhi puntati sul confronto tra Manila Nazzaro e Barù dal quale uscirà il primo eliminato di stasera. Prima e non unico visto che stasera potrebbero essere addirittura 3 gli eliminati. Ma mentre nella Casa gli animi si agitano fuori si continua a parlare di Soleil Sorge e con parole non troppo lusinghiere. È successo a Mattino 5. A parlare è stata Paola Groppelli le parole della quale hanno scatenato una miriade di commenti in rete.



Alla domanda: “Soleil eliminata, perdendo definitivamente la possibilità di arrivare in finale: siete d’accordo sul risultato del televoto?”, le risposta dai fan del GF Vip sono fioccate. “Assolutamente no non si riusciva a votare è sempre lo stesso problema anche l’anno scorso però non mi piace tutto ciò. Chi intenda e come mai a Soleil quando è starà nominata aveva percentuali alte tranne quando c’era Kabir. Per me Soleil ha vinto il gfvip ❤️❤️”.



E ancora: “Certo doveva essere eliminata dal GF Vip,perché è opinionista della trasmissione la pupa e il secchione … È tutto manomesso da loro il televoto, chi li controlla !!!! Tutto preparato e accordato dalla redazione”. “Ma quale televoto…..esiste un televoto? Fanno solo spendere soldi agli italiani che guardano sta merda di programma…..ma poi loro pilotato tutto”.







“Ma quando mai sole si è espressa così ma che bugiarda ha semplicemente detto una donna della tua età dovrebbe imparare a volare alto invece di continuare a provare rancore come ha fatto Miriana ma per carità fate andare in galera le persone falsa da fare paura”. Insomma, non tutti i fan del GF Vip la pensano uguale. Dopo il fiume di commenti ha parlato anche Patrizia Groppelli.



L’opinionista non ha fatto mistero di essere rimasta sorpresa dall’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip ma le ha lanciato una frecciatina a Soleil Sorge. “La sua esclusione è estremamente ingiusta…Ha dato molto anche se è un personaggio divisivo…Per me ha comunque fatto una cosa orrenda…Ha guardato l’uomo di un’altra donna…”.