“Patetici”. Perla e Mirko scoperti, cosa è successo quando lui stava ancora con Greta: il video li incastra

La crisi tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti era cominciata quando Mirko Brunetti e la sua ex Perla Vatiero si erano rivisti per caso ad un evento durante la Milano Fashion Week. Pur senza volerlo, Perla aveva pubblicato sui social alcune stories della sfilata in cui veniva inquadrato proprio Mirko, mandando così in delirio i fan di Temptation Island. Da quel momento era iniziata una forte crisi tra i due, finita proprio con l’addio della coppia, che poi si è ritrovata nella casa del Grande Fratello.

“Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene e uscite con EX e averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta”, aveva commentato Mirko Brunetti. Per poi concludere che la storia con Perla era chiusa. Ovviamente tutti sappiamo com’è andata a finire.





Perla e Mirko ridono in una storia, la frecciatina del web sulla Fashion week

“Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così”, aveva detto Mirko Brunetti, poi entrato nella casa del Grande Fratello e uscito nuovamente fidanzato con Perla Vatiero. In queste ore è uscito un video in cui i fidanzati sono insieme e parlano della loro vita pre Grande Fratello e qualcuno, dopo aver visto le risatine dei due che si riferivano a qualcosa accaduta questa estate, hanno riportato alla luce il famoso episodio della Fashion week.

“È veramente patetico e schifoso alludere facendo certe facce soddisfatte mentre ridacchi facendo intendere che hai tradito Greta con Perla alla fashion week perché sai che quel branco di fanatiche decerebrate stanno lì a sbavare per queste cose”, si legge a commento del video in cui parlano Mirko e Perla. E i commenti arrivano velenosi contro i due ex volti di Temptation Island.

è veramente patetico e schifoso alludere facendo certe facce soddisfatte mentre ridacchi facendo intendere che hai tradito greta con perla alla fashion week perché sai che quel branco di fanatiche decerebrate stanno lì a sbavare per queste cose



“Greta si è presa la peggior merda per quella storia tra gli insulti quotidiani, le accuse di essere pazza e di cercare la prima scusa per smollarlo e il fatto che lui ora invece ci giochi così compiaciuto è proprio da ratto schifoso”, “E poi Greta era quella matta..”, si legge tra i commenti. Anche se non tutti sono d’accordo con questa versione dei fatti. “Imparate a dare un contesto a certi video e non prendere spezzettino da fan pazze pirlette che voi stessi additate per bugiardi 9/10, però quando vi conviene credete a ste cose”, scrive invece un altro utente.