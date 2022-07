Passione tra l’opinionista e il concorrente del GF Vip 6. Questa la notizia sensazionale rilanciata in queste ore dal sito Dagospia e che sta facendo sobbalzare tutti dalla sedia. Una voce gossip, giunta in piena estate, che ha mandato in tilt anche il pubblico. Nessuno si attendeva una notizia del genere, invece pare proprio che sia tutto vero. Le indiscrezioni sono veramente forti e sarà davvero difficile smentirle. Tutti ora vogliono sapere anche i particolari e chissà se questi non saranno svelati proprio a brevissimo.

Passione tra opinionista e concorrente GF Vip 6: la voce bomba

Una passione tra l’opinionista e il concorrente del GF Vip 6. Questo quanto svelato da Dagospia: “A Milano gira voce che tra l’opinionista prezzemolina e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?”. Una domanda che tutti si sono posti in queste ore e che sta diventando virale. Al momento sarebbe possibile solamente escludere qualcuno, visto che non è certamente così semplice individuare i due diretti interessati della vicenda.

Nello specifico è stato il giornalista Giuseppe Candela a riportare questa news, senza però pubblicare i nomi dei protagonisti, che sono ancora ignoti. Nessun indizio per quanto riguarda l’opinionista ‘prezzemolina’, mentre il sito Blogtivvu ha voluto eliminare dalla lista dei concorrenti del GF Vip 6 i seguenti nomi: Alex Belli, Alessandro Basciano, Giucas Casella ed Aldo Montano. E sono stati esclusi questi nominativi per un unico motivo: sono tutti legati sentimentalmente ad altre donne.

Soffermandoci ancora sulla prossima edizione del GF Vip, Sonia Bruganelli è stata criticata per la sua riconferma: “Menomale che aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata”, ha ricordato un utente del web. E ancora: “Lei no, era odiata da tutti”, “L’anno scorso giustificava i prepotenti come lei”, “Una pessima scelta quella di riprenderla come opinionista”.

