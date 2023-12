Nonostante sia ancora in corso il Grande Fratello su Canale 5, che sarà protagonista ancora per molto tempo, è giunta una notizia importante sull’Isola dei Famosi 2024, infatti a mesi di distanza dal suo inizio sarebbe già stata scelta la prima concorrente. Sono state tante anche le voci uscite fuori sulla conduzione del reality show, con Ilary Blasi che pareva molto incerta.

Invece, Mediaset pare che abbia scelto ancora lei alla guida dell’Isola dei Famosi 2024. Ma tornando alla prima concorrente, sarebbe già stata contattata e sarebbe quindi arrivato il suo sì alla proposta. Lei si sarebbe subito convinta a prendere l’aereo e a volare in Honduras, dove la aspetterà un’esperienza difficile, ardua, ma anche molto interessante.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Ilary Blasi”. Simona Ventura, la bordata dopo le rivelazioni su Totti





Isola dei Famosi 2024, svelato il nome della prima concorrente

A svelare il nome di colei che sbarcherà all’Isola dei Famosi 2024 è stato il settimanale Oggi tramite il giornalista Alberto Dandolo. La prima concorrente è una sportiva, molto nota a livello nazionale, specializzata in una disciplina molto importante. Parliamo di una vera e propria campionessa, che è stata in grado di vincere anche con grande merito alle Olimpiadi.

A partecipare all’Isola dovrebbe essere l’ex schermitrice del fioretto, Elisa Di Francisca, 41 anni. Individualmente e nella competizione a squadra ha conquistato l’oro ai campionati olimpici del 2012, svoltisi a Londra. Poi a Rio De Janeiro, quattro anni dopo, si è portata a casa l’argento. In totale ha vinto sette volte i Mondiali e in tredici occasioni è stata campionessa europea.

In televisione la Di Francisca è già stata protagonista allo show Riusciranno i nostri eroi ed è stata anche a Sanremo tra i proclamatori ai tempi della direzione artistica di Fabio Fazio. Dieci anni fa ha vinto Ballando con le stelle con Raimondo Todaro.