“Parlano i fatti”. Carlo Conti, nessuna scusa: la finale di Tali e Quali finisce male

Tali e Quali, finisce male per Carlo Conti su Rai Uno. Una vera e propria mazzata mediatica. Sabato 3 febbraio 2024, lo spettacolo del sabato sera di Rai Uno esce nettamente sconfitto ancora una volta dal confronto con Maria De Filippi e “C’è Posta per te”. Una debacle nonostante l’attesa finalissima. La puntata dello show condotto dal presentatore toscano è stata comunque ricca di momenti avvincenti e di emozioni. Ed ha confermato di avere uno zoccolo duro di spettatori fedeli nel tempo.

Come tutti sanno ormai la quarta edizione di Tali e Quali si è conclusa con la proclamazione del vincitore: Francesca La Colla. Diciamolo pure apertamente, non c’è stata gara. La Colla ha sbaragliato la concorrenza con la sua Adele. Per chi non la conoscesse. Ecco qualche breve cenno della sua biografia: come riportato dal blog di Davide Di Maggio, Francesca è siciliana, ma vive a Roma da otto anni e fa la vocalist e insegnante di canto.

La giuria è stata praticamente compatta nella decisione. I giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da Claudio Lauretta nei panni di Beppe Grillo, hanno scelto così il campione. Gli sfidanti erano: Clelia Cicero in Édith Piaf con La Vie en Rose, Andrea Cecconi in Max Pezzali con Come mai, Enea Platania in Mango con La rondine e Francesca La Colla in Adele con Rolling in the Deep.

Finale “Tali e quali”, mazzata dagli ascolti per Carlo Conti

Ecco quindi i dettagli degli ascolti. L’ultima puntata di Tali e Quali ha conquistato 2.987.000 spettatori pari al 18.5%. Su Canale5 C’è Posta per Te ha registrato 4.649.000 spettatori con uno share del 31%. Su Rai2 F.B.I. ha ottenuto invece 814.000 spettatori (4.3%) mentre F.B.I. International segna 699.000 spettatori (4%). Su Italia1 andava in onda la prima tv di Spirit – Il ribelle: 587.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rai3 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui è stato scelto da 430.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Bomber ha totalizzato 500.000 spettatori (2.9%). Su La7 per In Altre Parole ci sono stati 1.142.000 spettatori con il 6.2% (Buonanotte: 466.000 – 3%).

E ancora: su Tv8 4 Ristoranti ha catturato 423.000 spettatori (2.2%) mentre 4 Hotel è stato visto da 264.000 spettatori (1.6%). E’ andata bene su Nove la prima puntata de La vera storia della Uno Bianca: 350.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Black and Blue – La legge dei più forti ha incamerato 382.000 spettatori (2.1%). Invece su Iris Out of Time 339.000 spettatori (1.9%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica raccoglie 338.000 spettatori (1.9%). Su TopCrime per Poirot 426.000 spettatori (2.3%).