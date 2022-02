Un’altra meravigliosa serata, la seconda di Sanremo. Musica apprezzata e un ritmo incalzante. Tuttavia in tanti non possono fare a meno di chiedersi il motivo secondo il quale, in molti sul palco continuavano a ripetere la parola “papalina”. La parola, come se non bastasse, è apparsa nelle conversazioni, sui social network e nelle esibizioni di alcuni degli artisti in gara, apparentemente senza una ragione specifica. Ma perché? Il segreto è tutto in un gioco che si chiama FantaSanremo. Il fantasioso collegato alla kermesse, è un’iniziativa nata sui social per intrattenere il pubblico di spettatori del Festival.

Tutti possono partecipare costruendo online sul sito dedicato una squadra composta da cinque artisti cui, di esibizione in esibizione, viene attribuito un punteggio sulla base di parametri regolamentati in cui figurano le circostanze più bizzarre. Ma perché “papalina”? Il motivo in realtà semplice quanto banale. La parola è collegato ad un bonus che accresce il punteggio del cantante che la pronuncia in diretta. Ma anche la parola “Fantasanremo”, sempre menzionata in diretta, è uno dei bonus più ambiti per i giocatori e i cantanti in gara sono i primi a mostrarsi eccitati per il game.

Nella prima serata, sia Gianni Morandi che Michele Bravi hanno dato una mano ai loro supporter da casa pronunciando le due parole – il primo il gioco, il secondo la parola “papalina”. Ma è successo di nuovo anche durante la diretta della seconda serata. A questo punto è stata la volta di Iva Zanicchi, Sangiovanni, Donatella Rettore e Le vibrazioni.





Iva Zanicchi, in particolare, ha mostrato la solita ironia, scrivendo la parola “Papalina” anche sui suoi social, un gesto che ha mandato in visibilio i suoi già numerosissimi fan. Per i fan si tratta di 25 punti ed anche in questo caso varrà solo la prima volta. Chi dirà espressamente la parola FantaSanremo durante interviste, comunicazioni social o ospitate guadagnerà 10 punti.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Il gioco è nato nelle Marche da un gruppo di appassionati e la parola Papalina, si legge sul loro sito, nasce come omaggio ad un locale, il Bar Corva da Papalina. Avete capito ora?