Una brutta notizia scuote il mondo dello spettacolo. Quella della scomparsa di un attore che è stato figlio d’arte ma anche padre di un attore validissimo e molto amato dal pubblico. Così Hollywood dice addio a uno dei suoi volti più iconici e poliedrici: Wings Hauser, attore dalla carriera lunga quasi sei decenni, è scomparso il 15 marzo a Los Angeles all’età di 77 anni. A dare il triste annuncio è stata la moglie, l’artista Cali Lili Hauser, che attraverso un toccante post su Instagram ha raccontato come il marito si sia spento “tra le sue braccia”, nel loro ufficio, accompagnato dall’affetto del loro cane.

La causa della morte non è stata resa pubblica, ma la notizia ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando cordoglio tra fan e colleghi. L’attrice e compagna di vita ha ricordato Wings come “nato a Hollywood, fiero membro dell’Academy, e figlio dello sceneggiatore, regista e produttore premio Oscar Dwight A. Hauser e di Geraldine T. Hauser, madre amorevole”.

Leggi anche: Cinema sotto choc, l’attrice morta per un raro tumore: aveva 43 anni





Spettacolo in lutto, addio a Wings Hauser

Nel corso della sua lunga e intensa carriera, Wings Hauser ha costruito un curriculum ricco e variegato: dal cinema alla televisione, fino alla musica. Ha lasciato il segno in celebri produzioni come Vice Squad, Febbre d’amore, e in alcune delle serie più popolari della TV americana, tra cui Magnum, P.I., The Fall Guy, La signora in giallo, Perry Mason, Roseanne, Beverly Hills 90210, Kingpin, Bones e Criminal Minds. Un interprete versatile, spesso fuori dagli schemi, apprezzato dai grandi nomi del settore per la sua autenticità e il suo spirito libero.

Cali Lili ha anche rivelato che Wings era ancora attivo professionalmente e stava lavorando a nuovi progetti. Il suo desiderio era quello di trasmettere la sua eredità artistica proprio a lei, considerandola non solo la sua compagna nella vita, ma anche la sua erede creativa. Un legame, il loro, fatto di amore e collaborazione artistica che proseguirà nel ricordo e nel lavoro della moglie.

I figli dell’attore, Bright e Cole Hauser, hanno vissuto il dolore della perdita in modo privato. Cole, noto per il ruolo di Rip Wheeler nella serie Yellowstone, non ha ancora commentato pubblicamente, ma in una precedente intervista rilasciata lo scorso novembre aveva raccontato con emozione l’influenza del padre sulla sua carriera: “Mi diceva sempre: ‘Persisti finché ci credi. Ti diranno tanti no, ma continua a inseguire i tuoi sogni’”.

La figlia Bright Hauser, invece, ha affidato a Facebook un commosso saluto: “Con il cuore spezzato condivido la notizia della scomparsa del mio papà. Era più di un attore: era una forza della natura, un cantastorie, un artista capace di lasciare un’impronta profonda sullo schermo e nei nostri cuori. Un amico, un mentore, un sognatore… e soprattutto un uomo che amava profondamente. Papà, il tuo viaggio terreno è finito, ma la tua presenza vivrà per sempre. Riposa in pace e che la tua prossima avventura sia audace quanto la vita che hai vissuto. Ti amo”.