Adesso i telespettatori sono decisamente preoccupati e stanno cercando di capire i motivi di questa situazione inedita. Paolo Fox è infatti assente da ormai tre giorni nella trasmissione Rai de ‘I Fatti Vostri’. Non ha timbrato il cartellino nelle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 gennaio e la sua assenza sta facendo tantissimo rumore. Se in un primo momento non si era dato peso a questa vicenda, adesso il pubblico pretende di saperne di più e stanno uscendo fuori alcune indiscrezioni.

Oltre a Paolo Fox, ad essersi assentato dal programma era stato anche il maestro Stefano Palatresi, che lunedì scorso non aveva potuto presenziare allo stesso. Ma poi in questo caso il mistero è stato risolto in pochissimo tempo. Infatti, è riapparso all’interno dello studio con la mascherina FFP2, come accaduto a Serena Bortone e Alberto Matano un po’ di tempo fa, perché probabilmente è stato a contatto con una persona positiva al coronavirus. Ma vediamo invece cosa potrebbe essere successo all’astrologo.

Quando i telespettatori hanno notato che nemmeno nella puntata del 26 gennaio Paolo Fox è entrato nello studio de ‘I Fatti Vostri’, l’allarme è cresciuto e ora sul web in tanti si stanno chiedendo cosa sia potuto accadere. La prima ipotesi aveva fatto riferimento ad un possibile contagio da Covid dell’astrologo, quindi si ipotizzava che i conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi potessero dire qualcosa. Ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali e i dubbi stanno aumentando sempre più.





Le preoccupazioni maggiori sono legate soprattutto al silenzio assordante dei presentatori, che non hanno fatto cenno a Paolo Fox. Quindi, c’è il timore che sia stata presa qualche decisione spiacevole. C’era la possibilità che avesse potuto cominciare la quarantena perché a contatto con un positivo, ma non essendoci spiegazioni il mistero è grande. Non resta adesso che aspettare i prossimi giorni per capirne di più, anche perché l’attenzione mediatica c’è eccome e occorrerà fornire maggiori particolari.

Classe 1961, Paolo Fox è appassionato di astrologia e di esoterismo sin da quando era un adolescente, grazie all’influenza della nonna. In televisione è anche stato protagonista nella serie tv ‘L’Ispettore Coliandro’ e ha interpretato se stesso nel film ‘Ma tu di che segno 6?” del 2014. Poi cinque anni fa è anche stato invitato da Milly Carlucci come ospite di ‘Ballando con le stelle’ su Rai 1.