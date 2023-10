Giornalista pubblicista, conduttore televisivo e professore universitario, Paolo Del Debbio debutta in televisione nel 2001 alla conduzione di “Secondo voi”, un programma di approfondimento giornalistico andato in onda fino al 2010 sulle reti Mediaset, Rete4 e Canale5. Dal 2009 al 2012 affianca Federica Panicucci nella conduzione della trasmissione Mattino Cinque. Il grande successo arriva nel 2012 con “Quinta colonna”, programma scritto dal collega giornalista Salvo Sottile e “Dalla vostra parte” ideato dal collega Mario Giordano. Quinta colonna va in onda fino al 10 maggio 2018, ma non viene confermato per la stagione successiva e viene sostituito da Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Dal marzo del 2019, Paolo Del Debbio conduce Dritto e rovescio, sempre su Rete 4. La carriera di Paolo Del Debbio inizia poco dopo aver conseguito il diploma di Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma e la laurea in Filosofia. È stato segretario esecutivo dell’Institut International Jacques Maritain. Dal 1988 al 1993 ha lavorato presso Fininvest Comunicazioni, una società di “relazioni esterne ed istituzionali” del gruppo Fininvest, prima come “coordinatore del centro studi”, poi come assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri. Paolo Del Debbio è docente di di etica ed economia all’Università IULM di Milano.

Chi è Paolo Del Debbio: anni, altezza, peso, moglie e figli

Ha fondato l’Istituto di Economia dei Media e ha ideato e sottoscritto il “Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori”. Nel 2001 diventa giornalista pubblicista e inizia a scrivere per “Il Giornale”. Nel 2020 Paolo Del Debbio ha stupito tutti presentando una nuova versione di sé: dimagrito e decisamente in forma. È passato da una taglia 62 a una 52 e anche il suo look di conseguenza è stato completamente rivoluzionato.

“Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”, aveva detto il giornalista Paolo Del Debbio al Corriere della Sera. “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta”.

Nel 1998 Paolo Del Debbio sposa Gina Nieri. La coppia ha anche due figlie: Sara e Maddalena. Gina Nieri, riporta il sito di Mediaset, dove lei ricopre l’incarico di direttore degli affari istituzionali e membro del comitato esecutivo, è laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa e ha ottenuto la specializzazione in Giornalismo e Comunicazione di Massa alla Luiss (Libera Universita’ di Studi Sociali) di Roma. È stato uno dei fondatori del partito Forza Italia.

Nel 2018, intervistato dal settimanale Chi, Paolo Del Debbio ha rivelato di non essere più sposato con la Nieri. “Sono divorziato da Gina Nieri, con lei sono rimasto in ottimi rapporti. È una donna decisa, determinata, insomma una vera toscana. Ma è anche una mamma dolcissima, un punto di riferimento per le nostre figlie, Maddalena e Sara”. Il giornalista non è fidanzato e si è dichiarato “un single convintissimo”.

“Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione. E poi, l’occhio vuole la sua parte, certo, ma vorrei anche che fosse una donna autonoma, e venisse incontro alle mie esigenze e ai miei interessi: io scrivo, leggo molto. Non ho ancora trovato la mia donna ideale”. Paolo Del Debbio, figlio di un deportato in un campo di concentramento durante il nazismo, è nato a Lucca il 2 febbraio 1958. È alto 183 centimetri e pesa 83 chili.