La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che solamente poco tempo fa avevano smentito le indiscrezioni di stampa. Invece avevano deciso di non dire la verità per preservare la loro famiglia, ma nelle scorse ore con un’intervista esclusiva a Vanity Fair hanno confermato di non essere più una coppia. E a parlare di loro è stata anche Laura Freddi, ex fidanzata del conduttore televisivo.

Quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno fatto circolare la notizia, era in corso la diretta di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In studio c’era Laura Freddi, che ha saputo tutto in piena diretta. Inevitabilmente le è stata posta una domanda sui due ex coniugi, dato che lei aveva ormai instaurato anche un buonissimo rapporto con l’opinionista del GF Vip 7. E andiamo a vedere insieme come ha reagito davanti a quell’annuncio.

Paolo Bonolis e l’addio a Sonia Bruganelli, parla Laura Freddi

Queste sono state le parole di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, prima che intervenisse Laura Freddi: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. La Bruganelli ha poi aggiunto: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente“.

Interpellata da Serena Bortone, Laura Freddi ha commentato così la separazione tra Paolo e Sonia: “Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi, anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la separazione, Laura Freddi: “Mi dispiace” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/0KMa8qY63W — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) June 6, 2023

Paolo Bonolis e Laura Freddi hanno avuto una relazione sentimentale dal 1991 al 1999. La showgirl, dopo essersi separata dal conduttore, è stata successivamente legata a Fabio Galante e poi a Daniele Bossari. Nel 2006 è convolata a nozze con Claudio Casavecchia, col quale ha divorziato due anni dopo. Nel 2018 è nata la sua figlia dall’unione con Leonardo D’Amico.