“È deciso così”. Brutta notizia per Paolo Bonolis e il suo pubblico: la decisione di Mediaset

Una brutta notizia è stata diffusa in queste ore e riguarda Paolo Bonolis. La scelta dell’emittente televisiva Mediaset è stata fatta e il pubblico non sarà molto soddisfatto di tutto questo. Purtroppo però la realtà è questa e i telespettatori dovranno necessariamente accettarla. Non c’è ancora il comunicato ufficiale da parte del ‘Biscione’, ma ormai è tutto deciso e quindi non sono previsti ulteriori colpi di scena. Staremo a vedere se il conduttore se la sentirà di commentare o se preferirà restare in silenzio.

Qualche settimana fa Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli hanno festeggiato la figlia Adele, che ha raggiunto i 14 anni di età. I due la amano infatti alla follia e il presentatore ha pubblicato un’immagine insieme alla ragazzina, mentre le dà dei baci amorevoli sulla guancia, e ha postato sul suo profilo Instagram: “Auguri amore mio”. Praticamente in contemporanea anche l’opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha voluto scrivere un personale messaggio, piaciuto proprio a tutti.

Tutti ormai attendevano con trepidazione l’arrivo di ‘Avanti un altro! Pure di sera’. Paolo Bonolis e il suo compagno di avventura da tantissimi anni, Luca Laurenti, avrebbero dovuto timbrare il cartellino in prima serata su Canale 5 domenica 9 gennaio. Ma l’informato sito ‘DavideMaggio.it’ ha appreso in anteprima che c’è stato uno slittamento. Non sono stati specificati tutti i motivi di questa decisione, ma sta di fatto che i telespettatori non potranno gustarsi il game show domenica prossima.





Dunque, l’appuntamento in serata con ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis non comincerà il 9, bensì il 16 gennaio. Una settimana di ritardo, ma nulla di preoccupante. Per quanto concerne invece la partenza quotidiana della trasmissione è rispettata la data del 9 gennaio. Mentre la puntata del 16 vedrà la presenza di personaggi famosi, che dovranno sfidarsi per cercare di conquistare il montepremi finale, che sarà successivamente devoluto ad alcuni enti di natura benefica. Un gesto davvero molto bello.

‘Avanti un altro’ è stato trasmesso per la prima volta nel 2011 ed è stato ideato da Paolo Bonolis e da Stefano Santucci. L’ultima edizione è iniziata l’8 marzo del 2021 ed è finita il 23 maggio 2021. Nel 2013 e nel 2014 ha ricevuto il Premio Regia Televisiva categoria Top 10. Ed è anche stato esportato in diverse nazioni, tra le quali spiccano il Brasile, la Spagna, l’Albania, il Canada e la Turchia.