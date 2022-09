Paolo Bonolis interviene in diretta a UnoMattina. Quella del noto conduttore è stata una sorta di ‘Carrambata’. Nella puntata di oggi, giovedì 15 settembre, Massimiliano Ossini ha ospitato il giornalista, conduttore e direttore di Rai Radio 1 Andrea Vianello. Si è parlato del ritorno sui banchi di scuola e tra gli ospiti c’era anche il docente di informatica Antonio Curci che è stato premiato come “Miglior insegnante al mondo” dal Global Teacher Award.

“Siamo al servizio della società, al servizio del ragazzi, che sono la parte più bella della nostra società, la primavera della società” ha affermato l’insegnante. Sull’argomento Andrea Vianello ha detto: “La scuola è il momento fondativo della nostra vita. Sono gli anni che poi alla fine sono quelli che ti porti dietro per tutta la tua vita. Penso che ognuno di noi ha incontrato un professore che ci ha cambiato la vita…”.





La foto della scuola elementare e il saluto del noto compagno

Ad un certo punto Massimiliano Ossini ha mostrato una foto di classe risalente a quando Andrea Vianello faceva le elementari. “All’epoca avevo grandi capelli e un po’ di ciccetta in più…”. “Uno di questi compagni – le parole del conduttore – ti vuole salutare”. Ed ecco che spunta la voce al telefono di Paolo Bonolis. Ma Andrea Vianello in un primo momento non lo riconosce: “Ciao Giovanni” dice, ma non è il compagno giusto.

Paolo Bonolis si mette così a scherzare con l’ospite: “Ma che Giovanni? Ti stai decomponendo, hai tre possibilità poi esci dalla trasmissione”. Andrea Vianello ci mette un po’ di tempo poi alla fine indovina: “Ma mica sarà il mio compagno, quello dell’Inter… è Paolo Bonolis!”. Per i due ex compagni potrebbe essere in arrivo anche una cena sfruttando una chat di gruppo.

Ma le sorprese non sono finite. Nella classe in questione, infatti, oltre ad Andrea Vianello e Paolo Bonolis, c’era anche Giovanni Benincasa, un famoso autore tv. “La foto che vediamo – ha rivelato Andrea Vianello – risale agli anni della scuola elementare ma io e Paolo siamo stati compagni di banco in terza media per un periodo. E Bonolis con la sua consueta ironia ha aggiunto: “Andrea da bambino mi stupiva per la sua testa gigantesca, che sembrava più grande dell’isola di Pasqua. Aveva quel capoccione enorme, poi dopo è cresciuto tutto il resto e si è uniformato”.

