“Non vedo l’ora!”. Paola Perego, annuncio top e grande gioia per la conduttrice. È ufficiale

Una notizia meravigliosa per la conduttrice televisiva Paola Perego. Ci ha pensato lei in persona a ufficializzare una cosa che stava girando da tempo, facendo entusiasmare i suoi fan. E, dopo averne parlato a lungo, ha fatto adesso l’annuncio che tutti stavano aspettando. Un momento magico in arrivo per la donna, che può rilanciare ancora con più forza le sue ambizioni. Non sarà sola in questo nuovo importante cammino, infatti sarà affiancata da una persona decisamente molto brava.

Tanti, numerosi programmi televisivi, non ultimo quello del 2020, per lei con la messa in onda su Rai2 de ‘Il Filo Rosso’, programma che non è certo stato da meno rispetto tanti altri. Ma poi aveva scritto tempo fa di un “Nuovo progetto”, che sembrerebbe impegnarle la mente. Alla domanda di un utente che chiedeva ulteriori dettagli, la conduttrice non aveva fatto altro che alzare l’asticella delle aspettative. E adesso sono arrivati pure i dettagli, che certificano questa nuova eccitante avventura professionale.

Paola Perego ha ricevuto già una notizia meravigliosa qualche giorno fa, infatti insieme a Simona Ventura sarà protagonista con una nuova trasmissione che sarà mandata in onda su Rai 2. Ma le buone nuove non sono finite qui, infatti attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato una foto di sé e a corredo della stessa ha riferito i particolari di questo suo nuovo progetto. Non vede l’ora di poter iniziare e manca decisamente poco, visto che comincerà da domenica 4 luglio.





Questo quanto riferito dalla bravissima Paola Perego sul noto social network: “Ci siamo. Da domenica 4 luglio, per tutte le domeniche di luglio, Elena Di Cioccio ed io vi terremo compagnia in questa calda estate dalle 18.00 alle 19.30 con ‘Il momento migliore’ su RaiRadio2. Vi aspettiamo”. E, considerando il tenore dei messaggi ricevuti dalla presentatrice tv e radiofonica, presumibilmente ci sarà un boom di ascolti perché in tanti vorranno sentire la sua voce e saranno curiosi di apprezzarla in questo ruolo.

