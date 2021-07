“Ho pensato di morire”. Paola Perego, una confessione piena di angoscia. Solo ora ha la forza di parlarne

Paola Perego si è aperta a 360 gradi e ha avuto il coraggio di parlare di un episodio davvero molto brutto, che inevitabilmente le ha segnato la vita. Ha avuto dei pensieri molto negativi, causati da una situazione ormai insostenibile per lei. Soffriva infatti di problemi non di poco conto, che non le permettevano di vivere serenamente. E quindi ha iniziato a farsi idee ovviamente non belle, che l’hanno anche condotta ad ipotizzare che la via d’uscita per la ‘salvezza’ potesse essere compiere il suicidio.

Qualche ora fa ha invece rivelato una bellissima notizia. Questo quanto riferito dalla bravissima Paola Perego sul noto social network: “Ci siamo. Da domenica 4 luglio, per tutte le domeniche di luglio, Elena Di Cioccio ed io vi terremo compagnia in questa calda estate dalle 18.00 alle 19.30 con ‘Il momento migliore’ su RaiRadio2. Vi aspettiamo”. E, considerando il tenore dei messaggi ricevuti dalla presentatrice tv e radiofonica, presumibilmente ci sarà un boom di ascolti perché in tanti vorranno sentire la sua voce.

Paola Perego ha confessato tutto nell’ultimo appuntamento di ‘Belve’. Si è anche soffermata sulla sua storia d’amore con il manager Lucio Presta, uno dei più famosi in televisione: “Non ho avuto alcun vantaggio, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie”. Poi ha iniziato a parlare dei suoi attacchi di panico molto violenti, che le hanno provocato problemi davvero molto seri e quasi fatali.





Quando gli attacchi di panico sono diventati insopportabili, Paola Perego ha pensato anche alla morte e alla possibilità di suicidarsi: “Ho pensato che fosse stato meglio morire. Però poi avevo anche paura della morte. In quello stato sei veramente prigioniera, non c’è un’altra spiegazione. Chiusura Parliamone sabato? Sono stata il capro espiatorio, ma ho pagato un prezzo veramente troppo alto”. Ora fortunatamente è pronta però a vivere nuove avventure professionali molto interessanti.

A breve tra noi un programma di Simona Ventura e Paola Perego insieme. Pare proprio che per SuperSimo sia stata una ricollocazione, dopo la richiesta respinta di condurre un programma nella domenica pomeriggio. Simona Ventura e Paola Perego insieme in un nuovo programma su Rai Due. Ne vedremo proprio delle belle e anche di più. Saranno impegnate nella mattina del giorno festivo della settimana, ovvero la domenica.