“Problemi al cuore”. Paola Marella, dopo il cancro al seno altri guai fisici

Sempre elegante e mai sopra le righe, Paola Marella è un delle conduttrici più amate della televisione. Una donna riservata, e con una classe da fare invidia a molti volti noti dello spettacolo, che qualche anno fa aveva deciso di raccontare della sua battaglia contro il cancro. Tutto iniziò da un post che Paola Marella decide di pubblicare sul suo profilo Instagram. Paola compare sorridente, in costume da bagno.



Un male che per molti è incurabile e definitivo, ma dal quale si può uscire anche vincenti e più forti di prima. “Non pubblico molte mie foto, ma quando lo faccio arrivano puntuali i commenti sul difetto del mio décolletté – aveva spigato Paola Marella. Quel difetto è un frutto di un ‘incidente di percorso’”. “Ho scoperto e sconfitto fortunatamente in tempo, grazie alla prevenzione. Non ho mai pensato di cedere al classico ritocchino e spero di non doverlo mai fare perché quella cicatrice equivale a una grande vittoria”.



“Se oggi sto bene devo ringraziare il radiolog – spiega Paola Marella – . La mia è una storia di prevenzione e oggi, a distanza di sette anni da quello che è mi è successo, ho capito che può essere d’aiuto, o di conforto, per molte donne”. E la sua battaglia, fortunatamente vinta, non può che servire come appello diretto verso le donne: quello di avere coraggio. Ora una nuovo ostacolo sulla sua strada.







È la stessa Paola Marella a raccontarlo dalle colonne di Panorama. “Dopo un inverno pesante mi prendo un po’ di risposo: purtroppo ho contratto il Covid e nonostante sul momento non abbia avuto sintomi gravi, il virus ha lasciato strascichi con un coinvolgimento importante del cuore. Ho completato gli ultimi accertamenti e si è sistemato tutto. Ma non è stato semplice affrontare tutto da sola”.



Poi Paola Marella continua: “Sono stata curata a casa con una terapia, nonostante non ci fosse un protocollo chiaro, poi purtroppo sono sopraggiunte una miocardite e una pericardite che ho curato al meglio grazie al mio cardiologo e una brava ematologa, sono stata fortunata”. Pericolo scampata e occhio al futuro. E non è mancata, infatti, la proposta di partecipare a qualche reality. “Me li hanno proposti tutti: dall’Isola al Grande Fratello Vip, ma è qualcosa che non mi sento di fare, non fa parte della mia vita. Mi sentirei fuori luogo. Di fatto sono riservata, mi piace stare nel mio mondo, parlare di ciò su cui sono preparata. Non saprei inventarmi televisivamente in maniera diversa”.