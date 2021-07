“Perché sono sparita dalla tv”. Paola Barale, ora si spiega tutto: “Auguri a tutti”

Prosegue il sodalizio artistico tra Paola Barale e Paola Quattrini. Insieme recitano nello spettacolo teatrale “Slot”. “L’amicizia a volte è come l’amore, scatta qualcosa. Tra noi infatti è stato come un colpo di fulmine. Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna”, ha detto Paola Barale di recente in un’intervista a Oggi è un altro giorno riferendosi proprio a Paola Quattrini.

Paola Barale ha lodato l’attrice Paola Quattrini, figura fondamentale della sua vita privata: “Lei è una donna super energica, super attiva e molto avanti. Quando siamo insieme non sentiamo la differenza d’età che c’è tra di noi”. Infatti, la Barale ha 53 anni, mentre la Quattrini 77. Ed è stata la Quattrini poi ad aggiungere: “Mi è sempre piaciuta anche fisicamente. Tu, Serena, poco fa hai detto che l’amicizia è un po’ come l’amore. Secondo me l’amicizia è ancora più importante dell’amore”.

Ora Paola Barale è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. Difficilmente, però, in televisione. Sarebbe pronta ad abbracciare il mondo del teatro, visto che la tv appare troppo lontana dai parametri di una volta. “Negli ultimi anni la tv è diventata un gioco al massacro, un esempio poco piacevole da seguire, legato anche ad una gogna social. Social che, di conseguenza, sono diventati il proseguimento della tv. Sono lontani quei tempi televisivi legati al pudore, al rispetto. Sinceramente fatico ad abituarmi a tutto ciò”, ha spiegato l’ex valletta di Mike Bongiorno.





Insomma il futuro di Paola Barale potrebbe essere ancora nel mondo dello spettacolo. “Entro il 30 di luglio, in pratica, deciderò cosa fare della mia vita. Vi sono diverse opzioni e spero di riuscire a portarle avanti. Auguro a tutti, in generale, che ogni cosa possa migliorare”, ha detto Paola Barale.

L’ex valletta di Mike Bongiorno, che presto potrebbe ritrovare il suo ex al Grande Fratello Vip, ha voluto dedicare un pensiero anche alla grande Raffaella Carrà: “Era pazzesca, sono stata ospite due volte nel suo programma Carràmba! Che sorpresa”. La Barale è attualmente in teatro con lo spettacolo, “Slot”, insieme a Paola Quattrini e Mauro Conte. ” Vivo un continuo insegnamento. Mi ritengo fortunata, perché ho avuto modo di lavorare sempre con persone brave, di grande qualità”.