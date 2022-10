Lite nella notte al GF Vip 7. Pamela Prati e Patrizia Rossetti animano le vicende in casa. Un confronto acceso tra le due inquiline che ha poi mosso Patrizia Rossetti a continuarne a parlare anche dentro il confessionale oltre che davanti a tutti i coinquilini della casa pù spiata D’Italia.

Lite tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti al GF Vip 7. Tutto avrebbe avuto inizio quando la gieffina dai capelli rosso fuoco sarebbe venuta a conoscenza di un dettaglio su Pamela Prati che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Pare che la showgirl abbia avuto dalla produzione del reality show una camera privata.

Leggi anche: “Per voi da parte di Marco Bellavia”. GF Vip 7, il video e tutta la Casa ammutolita





Lite tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti al GF Vip 7. Tutti i dettagli

A tal proposito Patrizia Rossetti non si è certo tenuta per se stessa alcune considerazioni: “Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono i caratteri e la falsità. Bastarda, ma con me non campa adesso…”, ha rivelato davanti agli inquilini del GF Vip 7 sulla ‘rivale’. (GF Vip 7, Patrizia Rossetti fuori di sé dopo la scoperta).

E una volta in confessione, Patrizia Rossetti non ha certo evitato di tirare in ballo il nome di Pamela Prati a proposito del famoso e chiacchieratissimo ‘caso Mark Caltagirone’: “Ho detto ‘tenetevi lei che fa audience, fatela vincere’. Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia…”.

Dopo la furiosa lite tra le due gieffine, anche Giaele De Donà è intervenuta sui fatti: “Patry le ha urlato addosso e non smetteva…Pamela camminava dritta e Patry dietro che urlava ‘ma secondo voi questa è una che sta male? Guardatela vi sembra una che è stata male?’”, ha spiegato fornendo i dettagli del litigio e confermando il suo sostegno nei riguardi di Patrizia Rossetti.

Poi l’indiscrezione resa nota sul portale Biccy.it, dove si è appreso che Patrizia Rossetti abbia lanciato un’ulteriore frecciatina a Pamela: “Pamela non faccio come te che passi le giornate a piangere per finta in confessionale…”. Poi lo sfogo della Prati con Antonella: “Mi ha detto che sono Belfagor e che sono una falsa. Io l’ho mandata a quel paese…”.