Pamela Barretta è stata a lungo protagonista nello studio di Uomini e Donne. La ex dama ha avuto due storie nel dating show di Maria De Filippi ma entrambe sono finite male. Insieme a Enzo Capo è anche tornata in studio a inizio stagione, ma tra attacchi e pesanti accuse reciproche non hanno trovato un punto di incontro. Finita per sempre, tanto più che l’ex cavaliere napoletano ha da poco annunciato le nozze con la fidanzata Lucrezia.

Ma Pamela Barretta, che continua a essere super attiva su Instagram dove, come molte dame sponsorizza anche diversi prodotti, ha ultimamente anche commentato le vicende amorose di Roberta Di Padua. Che ha chiuso definitivamente con Riccardo Guarnieri e anche annunciato di aver sporto alcune denunce per diffamazione dopo aver sentito tante dichiarazioni sul suo conto.

Pamela Barretta UeD, febbre e infiammazione acuta: “Mi devo operare”



Roberta Di Padua non ha fatto nomi ma dagli indizi raccolti pare che tra i destinatari delle querele possa esserci anche Pamela Barretta. La ex dama si è detta basita in quanto ritiene di non aver detto nulla di sbagliato contro di lei. Tornando alla ex compagna di Enzo Capo, in questi giorni ha fatto preoccupare i fan. Molti hanno notato che non sembrava in forma e lei quindi spiegato di essere in cura per un problema di salute.







Nelle recenti Storie di Instagram, Pamela Barretta ha quindi svelato di non stare bene dopo essersi assentata dai social per un po’ di tempo. Appena tornata attiva ha rivelato di non essere ancora al top della sua forma fisica: ha avuto la febbre alta a causa di un’infezione abbastanza acuta alle orecchie. Non è la prima volta che le succede, ma questa volta, parole sue, se l’è cercata.

Perché i medici, spiega Pamela Barretta nelle Storie, le hanno sempre sconsigliato di adoperare i bastoncini per pulire le orecchie. Lei ha continuato a usarli ed è arrivata a danneggiare anche l’atro orecchio. La situazione questa volta si è fatta più complessa e ha dovuto assumere molti medicinali, tra cui il cortisone. Ora si sta piano piano riprendendo ma per risolvere ha ammesso di dover ricorrere ad un’operazione.