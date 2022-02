Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state ospiti della puntata di Verissimo di domenica 20 gennaio. Hanno parlato del loro rapporto di amore e odio che ha contraddistinto questa edizione del GF Vip 6. Probabilmente Alfonso Signorini le ha scelte proprio per questo e soprattutto all’inizio non sono mancati i momenti di scontro. Come quando Sonia Bruganelli ha pubblicato un selfie sui social con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti”, è la didascalia a corredo.

La risposta dell’altra opinionista non si è fatta attendere: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo lunedì”. Il botta e risposta è proseguito: “Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa ma assicuro che non l’abbiamo neanche nominata. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue…”, ha detto Sonia Bruganelli.

Ma Adriana Volpe non la pensa allo stesso modo e in quell’occasione rese pubblico un messaggio privato di una “talpa” che era nello stesso ristorante di Bruganelli e Magalli. “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe poi prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”.





Di questo episodio si parlò anche in studio. Alfonso Signorini volle approfondire la vicenda, ma le due opinioniste rimasero ognuna della propria opinione. Ora, dopo quasi sei mesi di reality, le due si sono conosciute meglio, il loro rapporto è cresciuto come hanno spiegato a Silvia Toffanin: “Abbiamo creato un feeling: è wrestling in studio, penso si veda, e sano caz***gio in pubblicità. Ci diamo una mano, ci consigliamo”, rivela Adriana Volpe. “Io le voglio bene”, confessa Sonia Bruganelli.

Insomma a Verissimo tra le due scoppia la pace: “Sonia interpreta questo personaggio di donna un po’ ruvida, cinica, ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile. Al GF Vip ha tantissime volte gli occhi lucidi anche se fa di tutto per nasconderlo”, sottolinea Adriana Volpe. E Sonia Bruganelli l’ascolta e si emoziona. “Posso abbracciarla?”, chiede. Poi si alza e la abbraccia in modo caloroso. “Adriana vive di emozioni, lei vorrebbe vedere sempre tutto rosa e a cuori, è un suo pregio, ma io non sono così”, precisa subito dopo la produttrice, facendo però capire che un sano equilibrio con lei è stato finalmente trovato.