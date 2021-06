Ottavio De Stefano è stato uno dei concorrenti di ‘Amici 11’ e durante il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è stato in grado di ottenere un successo non da poco. In tanti dunque si aspettavano uno sfondamento totale nel mondo della musica, ma purtroppo il futuro del cantante da quel punto di vista non è stato eccezionale. Era arrivato fino alla fine dell’avventura ed era poi stato sconfitto solamente dal compagno di avventura Gerardo Pulli, abile dunque a trionfare al termine del programma.

Oggi la sua vita è decisamente cambiata, non solo dal punto di vista estetico ma anche professionale. Infatti, ha deciso di dare una vera e propria svolta che gli ha permesso ugualmente di raggiungere risultati più che soddisfacenti. Recentemente comunque era voluto tornare sulla trasmissione Mediaset e aveva detto: “Serale di Amici. Sono successe tante di quelle cose da allora che per me sembra essere un’altra vita. Non so se anche voi alle volte, ripensando a cose passate, avvertite questa sensazione”.

Ha provato in tutti i modi Ottavio De Stefano a proseguire con il canto, infatti solamente tre anni fa ha pubblicato un album a tenore natalizio intitolato ‘Magic Christmas’. La musica non l’ha quindi abbandonata del tutto, anche se si sarebbe atteso un seguito più consistente. Per questa ragione ha voluto quindi optare anche per un’altra strada e ha iniziato a studiare alacremente. Si è iscritto all’università ed è riuscito nel 2020 a laurearsi in Scienze e tecnologie alimentari con uno sfavillante 110 con lode e applauso accademico.





Ottavio De Stefano non ha solamente conseguito la laurea, ma è diventato un personal trainer e un consulente fitness, infatti ha una passione immensa nei confronti della palestra e del benessere, eredità del padre. Sul social network Instagram è parecchio seguito e dà consiglio quindi ai suoi follower. Una vita decisamente interessante e, nonostante purtroppo la musica non sia diventata predominante, ha trovato la strada giusta che lo ha portato ad essere comunque felice.

Invece, un’altra protagonista di ‘Amici’ ma della dodicesima edizione, ovvero Martina Stavolo, ha annunciato: “Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni”.