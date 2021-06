La nuova edizione di Temptation Island è alle porte. Il docu reality estivo condotto da Filippo Bisciglia sbarcherà su Canale5 a partire dal 30 giugno e, in attesa di iniziare a vedere il viaggio nei sentimenti delle coppie scelte a fornire qualche anticipazione in merito alla nuova stagione è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma da anni braccio destro di Maria De Filippi.

“Le coppie dovrebbero essere sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”, ha rivelato in una Instagram story. Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono cominciate da qualche giorno, mentre i casting sono stati portati avanti nella massima segretezza.

La coppia di Temptation Island aspetta il primo figlio



“Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting – ha proseguito Raffaella Mennoia – Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei”.







Ma in attesa di conoscere i nuovi protagonisti, i ‘vecchi’ continuano a far parlare. E nelle ultime ore una coppia ha dato una lieta notizia: bebè in arrivo! Valentina De Biasi e Oronzo Carinola della quinta edizione di Temptation Island aspettano il loro primo figlio. L’annuncio è arrivato via Instagram, con i due che raggianti mostrano in camera l’ecografia.

“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). “Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore”, scrive Valentina nella didascalia del post, subito ripubblicato da Oronzo, che ha fatto subito boom di like e di congratulazioni. Messaggi anche da Giada Giovanelli e Raffaella Giudice tra i tanti.