“Lo avete fatto?”. Ornella Vanoni, concerto interrotto e fuoriprogramma. Che imbarazzo

A Verona è andato in scena il Power Hits estate di RTL102.5: il primo grande evento dal vivo, progettato da mesi con esclusivo accesso con biglietto e Green Pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid. A condurre la serata sono stati Federica Gentile, Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e per la prima volta Paola di Benedetto. “Ma stasera”, brano di Marco Mengoni è stato proclamato tormentone dell’estate 2021.

Marco Mengoni ha interrotto la serie dei Boomdabash che vincevano da tre anni, prima con Loredana Bertè e poi con Alessandra Amoroso. La classifica è stata espressa con il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, tramite il sito rtl.it.

Super ospiti della serata sono stati i Duran Duran, che hanno presentato live, in anteprima assoluta, il loro nuovo singolo estratto da Future Past, l’album che uscirà il prossimo 22 ottobre. Il gruppo di Simon Le Bon è stato la grande sorpresa per questa edizione del Power Hit Estate. Le leggende del pop, pluripremiate e acclamate a livello internazionale, festeggiano nel 2021 i 40 di carriera, con il loro quindicesimo album in studio. Il singolo ‘Invisible’, che anticipa ‘Future Past’ vanta produttori di grande esperienza, tra i quali Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, si legge sul sito di Rtl.





Sul palco dell’Arena di Verona si è esibita anche Ornella Vanoni che – insieme a Colapesce e Dimartino – ha cantato “Toy Boy”. La sua performance è stata caratterizzata da un fuoriprogramma. Interrompe il concerto e dice: “Siete vaccinati?”. La risposta di entrambi è affermativa, a quel punto la Vanoni conclude: “Allora possiamo lavorare…”. La scena va in tendenza su Twitter dove per tutta la serata di parla del Power Hits estate di RTL102.5. Ornella Vanoni si dichiara “Si vax” e riceve l’applauso dei suoi tantissimi fan. Un bel messaggio da parte della cantante che a modo suo è riuscita a sensibilizzare sul tema.

Ovviamente durante la serata, che ha visto trionfare Marco Mengoni con “Ma stasera”, ci sono stati numerosi premi. La Vanoni, ad esempio, ha ricevuto il premio Power History di RTL102.5. La serata è stata trasmessa in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta, in contemporanea su Sky Uno e TV8 e in streaming su RTL 102.5 Play e Now.