“Ornella, no dai!”. Fabio Fazio scuote la testa tra le risate del pubblico: Ornella Vanoni, come sempre, non si è trattenuta dal dirlo. Ieri sera la presenza della cantante a Che Tempo che Fa ha lasciato il segno ancora una volta con una battuta folgorante.

Le sue ospitate nel programma sono ormai diventate veri e propri show, e anche stavolta la signora della musica italiana non ha deluso. Seduta accanto ad Achille Lauro, si è lasciata andare alla sua solita ironia tagliente. Fazio l’ha provocata: “Achille ha mandato una canzone a Mina!” – e Ornella, senza pensarci un attimo, ribatte con sarcasmo: “Eh vedi, tutte a lei le manda”. Ma il bello doveva ancora arrivare.

“Il suo pis***o necrotizzato”. Che tempo che fa, l’uscita di Ornella Vanoni in diretta, Fabio Fazio senza parole

A un certo punto il conduttore ha mostrato una vecchia foto della cantante con un gatto in braccio, e ha commentato stupito: “Ornella, da te non me l’aspettavo”. Lei ha riposto con un velo di malinconia: “Poverino, è anche morto”. E allora Fazio: “Eh, lo credo, gli sarà venuto un infarto, poverino”. Ma la Vanoni lo ha gelato con una delle sue battute destinate a diventare leggendarie: “Ma no, ma no, gli si è necrotizzato il pis***o!”.

Il pubblico è esploso in una risata, mentre Fazio è rimasto visibilmente spiazzato: “Vabbè basta Ornella, va bene la trasgressione!”. Lei, divertita, ha commentato: “Eh, non si può più dire niente!”.

Non paga, si è trasformata in intervistatrice e ha domandato ad Achille Lauro: “Quando canti sei sempre un po’ malinconico, è una scelta? Ognuno ha una scelta di come proporsi”. Lui ha risposto con sincerità: “Mah, non lo so, sono così, devo dire la verità, io sono anche un po’ timido, sono uno che la musica la vive, quindi forse è anche quello”.

“Poverino il gatto, è anche morto… gli si è necrotizzato il pisello”.@OrnellaVanoni a #CTCF pic.twitter.com/J9raVpGuJJ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 9, 2025

Verso la fine, Fazio ha provato a chiudere con leggerezza: “Se siete d’accordo, per ora ci salutiamo qui, poi ci vediamo tra 31 anni…”. Ma la Vanoni lo stronca con il suo inconfondibile black humour: “Ma io sarò morta, aaahhh finalmente, non ne posso più! Eh no, con l’aria che tira io voglio andar via eh”. E sui social è subito delirio: “Icona” si legge tra i commenti accompagnati dall’emoji della corona della regina.