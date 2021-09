“Ho il cuore in gola”. Orietta Berti non crede ai propri occhi. Che emozione da Silvia Toffanin

Orietta Berti, la sorpresa davanti alle telecamere. Nelle vesti di ospite, Orietta Berti ha ricevuto una sorpresa in uno degli studi più confidenziali della televisione italiana, un salotto che ha visto tante personalità dello spettacolo lasciarsi andare a racconti che hanno sempre intrecciato vita professionale e privata. Stiamo parlando di Verissimo di Silvia Toffanin.

Tanti gli annedoti che Orietta Berti ha confidato davanti alle telecamere del programma. E per lei gl autori di Verissimo non hanno potuto fare altro che renderala protagonista indiscussa non di una ma di due splendide sorprese. A partire da uno dei suoi affetti più cari.

Nel bel mezzo dell’intervista, Orietta Berti ha visto fare il suo ingresso in studio alla nipotina Olivia, accompagnata dalla nuora Lia. E davanti a Olivia, come spesso accade per la cantante, le emozioni non mancano di certo, soprattutto se questo avviene in uno studio televisivo e in modo del tutto inaspettato.





Un ingresso in studio, quello della nipotina Olivia e della nuora Lia, che non poteva che generare nella cantante una forte emozione. Infatti Orietta Berti ha esclamato sorpresa ed emozionata: “Ma che sorpresa, che ci fai qua? Chi l’ha combinata questa sorpresa? Ho il cuore in gola perché non me l’aspettavo”.

Ma non è finita qui per lei. Una seconda sorpresa per Orietta, non appena ha visto sullo schermo un video pensato per tenere alta l’emozione. Un’eccezione, visto che la persona in questione non è solita intervenire durante le messe in onda delle trasmissioni. Ma per Orietta l’eccezione va fatta, dunque ecco Fedez in un video rivelare a Orietta il momento in cui è stata scelta per il brano hit “Mille”.

“Perché ho scelto Orietta per Mille? La canzone l’avevamo scritta con amici prima di Sanremo. Quando abbiamo visto Orietta scendere dal palco abbiamo pensato che fosse perfetta per questo brano. Ciao Orietta, chiamami che non ci sentiamo da un po’”, “Fedez è un gentiluomo. Lui ha una testa al lavoro fuori dal normale, è sempre sul pezzo”, ha aggiunto Orietta con occhi emozionati.