Orietta Berti, ritorno temporaneo in Rai: l’opinionista del GF Vip 7 ha deciso di accettare l’invito in uno dei programmi di punta della tv di Stato. Da quando è al timone del reality più longevo della tv insieme ad Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, Orietta si è fatta molto apprezzare lasciando intravedere ancora margini di crescita per quanto riguardo il suo ruolo. È stata la stessa Sonia a rivelarlo nei giorni scorsi. “Con lei mi trovo benissimo”. Poi ha aggiunto: “Voi la vedete così che dice delle cose carine. Fuori dalle telecamere dice delle cose cattivissime”.



Quindi ha spiegato come Orietta stia pian piano uscendo dal guscio e quando riuscirà a scrollarsi di dosso la tensione in maniera totale “allora ne vedremo davvero delle belle”. Insomma, Sonia avverte i fan: “Non perdetevi un attimo perché non sapete quello che sta per succedere”. L’opinionista ha spiegato più volte perché ha scelto di partecipare al GF Vip. Orietta Berti è sbarcata al GF Vip 7 come opinionista dopo un lungo corteggiamento del conduttore e, per sua stessa ammissione, per la cospicua somma ricevuta.

Orietta Berti , ritorno temporaneo in Rai: oggi da Serena Bortone



Orietta Berti poi aveva dato un’ulteriore spiegazione: “Io devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. Nelle scorse settimane aveva tra l’altro raccontato di altri programmi in vista.



“Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, – aveva spiegato ancora Orietta Berti – tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.



Intanto oggi sarà ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone per raccontarsi nell’ormai abituale spazio del pomeriggio televisivo di Rai1. Una prima assoluta in Rai dopo il sì a Mediaset che era costata la presenza fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa, dove era ospite ogni domenica e il ruolo da giudice di The Voice Senior. Oltre tutta una serie di ospitate in Rai che erano arrivate dopo l’enorme attenzione tornata su di lei in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo.

