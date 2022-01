Orietta Berti, il nuovo anno inizia col botto. L’annuncio spiazza tutti: “Felice ma non me ne sono accorta!”

Orietta Berti, la lieta notizia arriva oggi. Dall’esperienza come giudice di The Voice alla vita privata, Orietta Berti continua a ricevere apprezzamenti e affetto da parte dei fan, soprattutto adesso che è diventata nonna bis. Una notizia anticipata anche nello studio televisivo di Silvia Toffanin con parole di grande commozione.

Orietta Berti aveva anticipato il lieto evento davanti alle telecamere di “Verissimo” durante la messa in onda di domenica 9 gennaio 2022: “Io non mi sono accorta di nulla in questi mesi, anche perché mia nuora la vedo poco, viene sempre vestita con il giubbotto e non si vedeva il pancino che cresceva. Sono molto contenta”.

“Non so ancora quale nome le daranno i suoi genitori, ma sicuramente da parte di Otis si cercherà nuovamente di rispettare la nostra usanza della O. Quali possibilità ci sono? Olimpia no, abbiamo già un cane che si chiama così…”, ha poi aggiunto la cantante.





Orietta Berti, dunque, finalmente nonna bis di una seconda nipotina. Dopo Olivia, a dare alla luce la bimba il figlio Otis, secondogenito di Orietta e Osvaldo, nato nel 1980, dopo il primo figlio, Omar, nato nel 1975. E a proposito della sua famiglia, la cantante non ha mai tenuto nascosto una certa soddisfazione.

“Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è molto importante”, ha raccontato orgogliosa Orietta Berti.