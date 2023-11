Ore 14 salta, la reazione di Milo Infante. Proprio all’ultimo momento l’ultima puntata della settimana di Ore 14 su Rai 2, oggi venerdì 24 novembre, non è andata in onda. E stavolta Milo Infante non l’ha presa per niente bene. Già era successo nei giorni scorsi in occasione delle Atp Finals di tennis che comunque hanno riscosso un grande sucesso di pubblico.

Stavolta, però, il prestigioso torneo di tennis che ha visto protagonista Jannik Sinner non c’entra nulla. Come riportato anche da Davide Maggio la trasmissione di Milo Infante, che avrebbe dovuto essere trasmessa dalle 14 alle 15:30, è stata sostituita da un film. La ragione di tale stop l’ha spiegata lo stesso conduttore che non ha nascosto una certa amarezza.

Il post di Milo Infante sulla puntata cancellata di Ore 14

Con un post sul proprio profilo Instagram Milo Infante ha spiegato perché Ore 14 non è andato in onda: “Anche oggi Ore 14 non andrà in onda. Noi eravamo pronti ma non c’è stato niente da fare. C’è uno sciopero. Speriamo almeno che chi l’ha indetto ottenga il risultato sperato. Per il momento l’unico risultato è un danno a Ore 14 e ai suoi telespettatori“.

In un video Milo Infante dice: “Questo è l’effetto che fa uno studio televisivo vuoto. Noi siamo pronti, gli inviati sono pronti, gli autori hanno scritto i pezzi, persino gli ospiti stavano per arrivare. Abbiamo fermato tutto perché Milano oggi è in sciopero e quindi noi non potremo andare in onda”. Ovviamente il conduttore non nega il diritto allo sciopero, ma sottolinea che in questo modo è stato recato un danno a Ore 14 e al suo pubblico”.

A conclusione del messaggio Milo Infante ha dato appuntamento ai telespettatori per la prossima puntata. Ore 14 dovrebbe tornare, salvo altri eventuali cambi di programma, il prossimo lunedì 27 novembre. Appuntamento ovviamente alle ore 14 su Rai 2 fino alle 15:30 quando la linea passerà a “Bellama’” con Pierluigi Diaco.

