La sesta puntata di Ora o mai più, andata in onda sabato 22 febbraio 2025 su Rai 1, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo, il talent show condotto da Marco Liorni è tornato con una semifinale avvincente, caratterizzata da esibizioni di alto livello e ospiti d’eccezione. La serata è stata strutturata in due manche principali. Nella prima, i concorrenti si sono esibiti insieme ai loro coach, mettendo in luce il percorso di crescita artistica intrapreso durante il programma.

Nella seconda manche, invece, ogni artista ha avuto l’opportunità di duettare con ospiti speciali del calibro di Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo e Amii Stewart, aggiungendo ulteriore prestigio alle performance della serata. Un momento particolarmente intenso è stato il duetto tra Pago e Carlotta con Amii Stewart, che ha messo in evidenza le capacità interpretative dei due concorrenti.





Ora o mai più, chi ha vinto la sesta puntata

La presenza di giornalisti come Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano e Andrea Parrella di Fanpage ha arricchito la serata con commenti critici e l’assegnazione di un bonus di 10 punti a uno dei partecipanti, influenzando la classifica finale. Al termine delle esibizioni, è stato Valerio Scanu, affiancato dalla coach Rita Pavone, a conquistare la vittoria di puntata, grazie a una performance che ha saputo emozionare sia il pubblico che la giuria.

Valerio Scanu ha vinto la sesta e penultima puntata della 3ª edizione di #OraoMaiPiù.



A sabato prossimo con la Finale.

Nonostante questo successo, nella classifica generale Pierdavide Carone mantiene la leadership con 89 punti, consolidando la sua posizione in vista della finale. Il programma, ideato da Carlo Conti insieme a Pasquale Romano, Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano, si avvia verso la conclusione con la finale prevista per sabato 1º marzo 2025. In questa occasione, i concorrenti presenteranno i loro brani inediti, offrendo al pubblico nuove emozioni e mettendo in gioco il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria finale.

Ora o mai più si conferma un format di successo, capace di riportare alla ribalta artisti che hanno segnato la scena musicale italiana, offrendo loro una nuova opportunità di esprimersi e riconquistare l’affetto del pubblico. La combinazione di esibizioni live, duetti con ospiti prestigiosi e il coinvolgimento di una giuria qualificata rende ogni puntata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica.

