Si è conclusa ieri la terza edizione di Ora o mai più, a vincere con qualche polemica di troppo è stato Pierdavide Carone. A tenere banco, tuttavia, non c’è stato solo questo caso: ma anche un botta e risposta tra Donatella Rettore e Riccardo Fogli che in questa settimana non se lo sono mandate a dire. La scenetta ha fatto calare un velo di imbarazzo in studio tanto che pure Marco Liorni è sembrato spiazzato.

A proposito di Donatella Rettore, lo scorso 10 gennaio è uscito il suo ultimo album Antidiva Putiferio. Nelle recensione si Spettacolo.eu si legge come: “Le 12 tracce dell’album sono caratterizzate dal ritmo della musica dance ed elettronica, da un’energia trascinante che in parte si rifà al sound disco degli anni Settanta e Ottanta, creando un groove universale e senza tempo, capace di coinvolgere generazioni diverse e celebrando la fusione tra passato e presente”.





Ora o mai più, Donatella Rettore pizzica Riccardo Fogli

E ancora: “Rettore reinventa sé stessa affiancandosi a nuovi talenti della scena musicale italiana creando un connubio tra il suo stile inconfondibile arricchito dall’energia della scena contemporanea. Tra questi, oltre al singolo con Beatrice Quinta, ci sono alcuni brani inediti con La Sad in Beepolare e Disco Prosecco con BigMama, oltre la cover di Ventilatore di e con Marta Tenaglia”.

Tornando alla puntata di ieri di Ora o mai più, dopo aver definito inquietante l’esibizione di Anonimo Italiano, allievo di Fogli, la Rettore si è rivolta all’ex Pooh definendolo un cavallo pazzo. A quel punto Fogli ha replicato invitandolo a giudicare l’esibizione di Anonimo Italiano, perché a giudicare lui ci pensava già sua moglie.

Quest’ultima, inquadrata dalla telecamera, ha annuito come a confermare le parole del marito. A questo punto Donatella Rettore ha lanciato una frecciata: “quando devi scappare da un giudizio sempre tiri fuori tua moglie”. La cantante ha poi invitato la moglie di Riccardo a raggiungerlo sul palco ma lei ha rifiutato. Tanti i commenti sui social: “Donatella, sei un mito ma forse hai esagerato”. E ancora: “Battuta riuscita male o tutto previsto? Boh”.