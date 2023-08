Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa della conduttrice. È morta a Traverse City, nel Michigan all’età di 97 anni, ha confermato la sua famiglia al New York Times che giovedì ha condiviso un omaggio alla star. ha Ha iniziato con le stazioni televisive locali di Grand Rapids e Detroit, MI, e ha costruito una carriera decennale che l’ha portata a diventare una figura riconosciuta a livello nazionale negli spettacoli di arti e mestieri su ABC e HGTV.

HGTV ha reso omaggio alla star su Instagram scrivendo un post in sui ricordo: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia”. Carol Duvall, che ha condotto il lungo programma The Carol Duvall Show su HGTV. È morta all’età di 97 anni.

Carol Duvall, morta a 92 anni la conduttrice americana

La star di Brady Bunch Maureen McCormick, che ha recitato in diversi programmi HGTV, ha commentato ricordando la figura di Carol Duvall: “Mi è piaciuto molto il suo spettacolo! Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”, ha scritto. Altri hanno condiviso i loro ricordi di come si sono goduti lo spettacolo nel corso degli anni, definendo Carol una “leggenda” e chiedendo alla rete di rimettere in palinsesto i suoi programmi.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 1951 alla WOOD-TV di Grand Rapids, dove ha condotto uno spettacolo per bambini. Si è trasferita alla WWJ-TV a Detroit e ha lavorato per 18 anni in vari ruoli, tra cui come conduttrice di notizie, co-produttrice e conduttrice del suo primo spettacolo televisivo.

La trasmissione che l’ha resa celebre è andato in onda dal 1988 al 1994. Carol Duvall è diventata conduttrice anche del The Carol Duvall Show, trasmesso quotidianamente dal 1994 al 2005, poi su un’altra rete lo stesso programma era molto amato dai bambini, perché proponeva attività creative, dallo stampaggio della gomma al ricamo, dalla creazione di gioielli ad altri progetti di artigianato.