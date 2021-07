La finale olimpica del doppio maschile di tennis sarà utta croata. A sfidarsi saranno Nikola Mektic e Ante Pavic, vincitori quest’anno di ben otto titoli, tra i quali spicca Wimbledon, e quella composta da Marin Cilic e Ivan Dodig.

Mektic e Pavic hanno superato 6-4 6-4 gli statunitensi Krajicek e Sandgren, mentre Cilic e Dodig hanno battuto i neozelandesi Daniell e Venus con un agevole 6-2 6-2. Come riporta il sito Ubitennis, “una finale olimpica tra rappresentanti della stessa nazione è un’assoluta novità per il torneo di doppio maschile da quanto il tennis è stato reintrodotto nel programma olimpico. In precedenza era accaduto in due occasioni”.

Clamorosa gaffe Rai durante la gara di tennis Croazia-Usa

Mektic e Pavic hanno sconfitto gli americani Austin Krajicek (cugino alla lontana di Richard, olandese campione di Wimbledon nel 1996 e unico a battere Pete Sampras su quell’erba tra il 1993 e il 2000) e Tennys Sandgren. 6-4 6-4 il punteggio finale, con break arrivati in entrambi i set nel terzo game.





Ma mentre gli italiani guardavano l’avvincente gara, è successo qualcosa di clamoroso. Come scrive il sito vigilanza.it, “su Rai2, unico canale televisivo pubblico a trasmettere le gare, i telespettatori hanno assistito poco fa al trionfo del nonsense”.

Per diversi minuti, infatti, i telespettatori della gara tra i croati e gli statunitensi hanno ascoltato il commento del singolo Djokovic-Nishikori. Tra i tanti commenti ironici anche quello di dj Ringo: “Interessante, da mezz’ora che sento il commento di una partita tra Djokovic e Nishikori ma vedo un’altra partita… Vedo doppio!”.