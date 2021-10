Marco Liorni scalda i motori. Sabato 30 ottobre inizierà una nuova stagione di Italia si, il programma del sabato pomeriggio diventato punto di riferimento degli italiani. Una edizione ricca di novità. A dirlo è lo stesso conduttore. Lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dove ha annunciato che non ci saranno più I saggi e ha anche giustificato questa scelta spiegandone le motivazioni.



Marco Liorni, infatti, ha detto che la loro assenza è prevista “Perché i saggi, insieme, facevano salotto, ma i tempi sono cambiati dopo la pandemia. C’è bisogno di più competenza e concretezza quando si tratta di argomenti seri.” Oggi il conduttore è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Sorrisi ma anche un triste ricordo che viene a galla. Marco Liorni ha parlato di un dramma che ha sconvolto la sua famiglia. La figlia 17enne Emma è stata aggredita per strada da un adulto.



Emma è stata vittima di catcalling, termine portato all’attenzione qualche mese fa da Aurora Ramazzotti: “Un adulto per strada ha detto cose molto gravi a mia figlia, sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo. Le aveva detto una cosa orrenda”.







Marco Liorni ha poi aggiunto nel salotto televisivo della collega Serena Bortone: “Per lei è stato un momento traumatico, un’aggressione. Sì, un’aggressione è la parola che più si avvicina a quello che è stato. Non so se lo avrei denunciato però ecco, avrei voluto parlarci un momento”.

Il conduttore e giornalista, 56 anni, ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulla vicenda, ma è apparso piuttosto scosso e arrabbiato per quanto accaduto. Marco Liorni è nato a Roma il 6 agosto del 1965. Ha 56 anni. Muove i primi passi conducendo programmi per varie radio locali, tra cui Tele Radio Domani e Radio Incontro. Il conduttore è sposato con Giovanna Astolfi, la compagna con cui sta insieme dal 1997. I due si sposano nel 2014 e hanno due figlie, Emma e Viola. Liorni ha anche un altro figlio, Niccolò, da una precedente relazione.