Nuova puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ con Serena Bortone. Durante la puntata si è parlato di una vip in particolare, che è stata ospite in compagnia dei suoi figli. E qui sono state svelate alcune cose rimaste nascoste in questi anni. In particolare a rendersi protagonisti delle dichiarazioni più roboanti sono stati i due uomini, che hanno decisamente lasciato di stucco lo studio e sicuramente anche i telespettatori che stavano assistendo all’appuntamento televisivo sulla Rai davanti al piccolo schermo.

Questo quanto rivelato alla conduttrice dal figlio minore Costantino: “Era una mamma fantastica, quando c’era. Io avevo molti rituali da piccolo per andare a dormire, per mangiare, per giocare. Ero perfezionista, volevo tutto esteticamente coerente e bello”. Poi è stata la volta del maggiore Giovanni: “Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. Ero consapevole del suo lavoro e vedevo che le chiedevano sempre gli autografi. Siamo sempre stati protetti da questo e dal mondo dello spettacolo”.

Poi è stata lei a parlare del suo grande amore Luciano: “Ci siamo conosciuti per caso, poi abbiamo capito e non ci siamo più lasciati nemmeno per un secondo. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati. Dopo le nostre nozze ci fu un bel spettegolare e un’amica di mia madre diceva che non sarebbe durata tra noi perché c’era semplicemente attrazione fisica. Meno male che c’era solo quella perché forse è davvero per questo che duriamo ancora oggi dopo oltre quarant’anni”.





La protagonista in questione è stata la cantante Gigliola Cinquetti, la quale ha subito una tiratina d’orecchie dal figlio più piccolo. Gigliola Cinquetti ha anche parlato della sua esperienza all’Eurovision: “Fui censurata perché cantavo un brano dal titolo ‘Sì’. In Italia era in corso il dibattito sul referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio e si temeva che il titolo potesse influenzare il voto. Non me ne dispiaccio, anche perché era un referendum abrogativo e votando Sì si sarebbe abrogata la legge sul divorzio”.

Gigliola Cinquetti, classe 1947, è stata resa celebre dalla sua canzone ‘Non ho l’età’, che vendette oltre quattro milioni di copie in tutta Europa. Ha vinto in due occasioni il Festival di Sanremo e anche anche trionfato all’Eurovision Song Contest. Ha sempre amato nell’arco della sua vita non solo la musica, ma anche l’arte e la pittura.