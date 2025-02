Nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio domenica 23 febbraio 2025. Tra gli ospiti della serata Giorgia, una delle voci più amate in assoluto della musica italiana e protagonista di Sanremo 2025 con ‘La cura per me’ e vincitrice della serata cover con il brano Skyfall di Adele cantato insieme alla collega Annalisa.

In oltre 30 anni di straordinaria carriera, la cantante ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza tempo, collaborando con grandi artisti, anche internazionali, come Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys ed è stata ospite del salotto di Fabio Fazio per una chiacchierata sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata.

Che tempo che fa, Giorgia non se l’è proprio tenuta, in studio la frecciata proprio a lui





Che tempo che fa, cosa fa una ragazza del pubblico mentre Giorgia canta

Durante l’intervista, Giorgia ha replicato alle critiche che Mogol ha fatto sulla sua voce. “A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce a emozionare”, aveva detto il paroliere sulla cantante romana nei giorni scorsi.

“Sto ricevendo delle dimostrazioni d’affetto e di stima che mai prima”, ha dichiarato Giorgia da Fabio Fazio. “Ma canti in un modo pazzesco”, ha sottolineato il conduttore televisivo e Giorgia, con una smorfia sarcastica, ha aggiunto: “Come 30 anni fa”, è stata la frecciatina della cantante romana. A fine ospitata, diversi telespettatori hanno notato una persona nel pubblico che ha colpito tutti per il suo atteggiamento.

Mentre Fabio Fazio ringraziava la cantante, una ragazza seduta tra il pubblico, mentre tutti applaudivano, ha lanciato uno sguardo di disapprovazione e ovviamente la scena è diventata virale sui social.

A Che tempo che fa tutti pazzi di Giorgia. Tranne una!😀#ctcf pic.twitter.com/rBYZJ3kQTY — Massimo Falcioni (@falcions85) February 23, 2025

“È chiaramente una fan di Cristicchi”, “Cercava visibilità, perché ormai tutti sanno del grande fratello!”, “Sta stronza ! Notata anche io…”, “Puó essere libera questa ragazza o tutti devono applaudire? Cosa da fastidio a lei e al tizio che la inquadra?”, “Sarà sicuramente fan di Tony Effe e dell’autotune”, “No vabbè non si fa’ però, l’ho trovato di cattivo gusto onestamente”, “Stima per lei, mica a tutti deve per forza piacere Giorgia eh”, si legge tra i commenti di X.