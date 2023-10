Momenti di vero terrore durante la diretta del Tg1 delle 20 in onda martedì 10 ottobre. L’inviato Matteo Alviti ha dovuto interrompere il collegamento con la giornalista in studio dopo il suono delle sirene che avvisavano la popolazione l’imminente lancio di alcuni razzi. Il cronista, che si trova ad Ashkelon, in Israele, stava raccontando che nel pomeriggio, insieme alla troupe, era scampato per pochissimo al lancio di alcuni razzi.

Mentre Matteo Alviti si trovava in collegamento con la collega Giorgia Cardinaletti, ha dovuto interrompere la diretta a causa di un nuovo lancio di razzi. Sono suonate le sirene, la linea è saltata e ovviamente anche in studio c’è stata molta preoccupazione per la sorte del giornalista e della troupe che si trovava sul posto.

Razzi su Israele, collegamento del Tg1 interrotto

Poco più tardi il collegamento è stato ripristinato, rassicurando sul fatto che, fortunatamente, sia Matteo Alviti sia la troupe erano salvi. “Dieci secondi e sarei morto”, è stato il drammatico racconto dell’inviato del Tg1. L’inviato aveva mostrato le immagini dell’auto colpita dalle schegge e stava spiegando come alle 17 in punto fossero partiti più di cento razzi Qassam sulla città lanciati dai miliziani di Hamas.

Pochi secondi dopo, mentre parlava con Giorgia Cardinaletti, sono suonate le sirene e la linea è saltata. Momenti di paura per la sorte del giornalista, quando finalmente il collegamento è stato ripristinato e Matteo Alviti ha spiegato di stare bene. Anche i componenti della troupe, l’operatore Maurizio Calaiò e alla producer Sahera Dirbas, sono salvi.

Il drammatico momento in cui il nostro inviato Matteo Alviti deve interrompere la diretta durante il tg1 delle 20 per un nuovo attacco di razzi da parte di #hamas #Israel_under_attack pic.twitter.com/HtyHt1aG10 — Tg1 (@Tg1Rai) October 10, 2023

Nella serata di martedì 10 ottobre Hamas ha lanciato un ultimatum agli abitanti di Ashkelon, 40 chilometri a nord della Striscia di Gaza: “Lasciate la città entro due ore. Vi abbiamo avvertiti”, ha detto il portavoce di Hamas, Abu Obeida, citato dalla tv al Manar degli Hezbollah libanesi alleati di Hamas. “Avvisiamo gli abitanti di Ashkelon di lasciare la loro città entro le 5 (le 16 in Italia)”, ha detto Abu Obeida.