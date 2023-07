GF Vip 8, non solo le indiscrezioni sul cast, ora anche quelle della nuova Casa che ospiterà vipponi e non. Perché a quanto pare gli autori sono a ‘caccia’ dei nomi più giusti e non solo nello spettacolo e in quello della televisione, che comunque stando alle linee guida dettate da Pier Silvio Berlusconi non devono essere influencer o appartenenti al mondo di OnlyFans. Questa la rotta che i vertici Mediaset hanno deciso di seguire, e questo proprio per allontanare la trasmissione dal rischio di scadere nel trash.

Dunque GF Vip e Nip insieme, quello in partenza a settembre sempre sotto la guida di Alfonso Signorini. E poche ore fa Deianira Marzano ha lanciato un ‘nome’ attendibile “al 95%”. “Abbiamo un probabile concorrente nip. Un macellaio. Certo al 95%”, ha scritto l’esperta di gossip e tv senza però specificare nome e cognome. “I concorrenti Nip avranno tutti lavori semplici”, ha fatto sapere ancora.

Leggi anche: “Una sola opinionista”. GF Vip 8, c’è il nome. Stop al trash, chi arriva in studio è di alto livello





GF Vip, le immagini della nuova Casa: foto

Circolano rumor anche sui famosi. Dopo il presunto ingresso di Fiordaliso, Marcelle Bella e Donatella Rettore nella casa di Cinecittà adesso Radio Cusano Campus ha sganciato un altro nome noto: quello di un’artista che vanta 7 partecipazioni al Festival di Sanremo, 14 album pubblicati e milioni di dischi venduti, Rosanna Fratello.

Ma a proposito di indiscrezioni, sono arrivate anche le prime immagini della nuova Casa. È Amedeo Venza, collega di Deianira Marzano, a pubblicare le foto esclusive di quella che dovrebbe essere l’appartamento di vip e nip. E sarà più sobrio delle scorse edizioni, stando a quanto trapelato.

“Meno sfarzi, attenzione per i materiali riciclati, cura per i dettagli”, scrive l’esperto social mostrando camere da letto, sala da pranzo, bagno e salotto. Dalle immagini pubblicate tra le Storie si legge però ancora la scritta GF Vip, e questo farebbe pensare quindi che si sia deciso di mantenere questa denominazione del reality.