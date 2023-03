Una bruttissima notizia ha sconvolto tutti, infatti non si era saputo che avesse avuto seri problemi di salute fino a poche ore fa, quando ha voluto rompere il silenzio e informare tutti i suoi ammiratori di aver dovuto combattere contro un grave malessere. Lei è un volto televisivo conosciuto dal pubblico, infatti è stata spesso ospite in diverse trasmissioni. Parliamo di Natalia Aspesi, che purtroppo è stata colpita da un grave malore. E ne ha voluto parlare apertamente durante il suo intervento sull’inserto Venerdì.

Quest’ultimo è pubblicato da Repubblica, infatti lei si occupa di vicende relative all’amore e a tanto altro da moltissimo tempo, in particolare dagli anni Novanta del secolo scorso. Natalia Aspesi ha avuto un malore, che inevitabilmente l’ha segnata profondamente. Il suo delicato racconto è stato fatto giovedì 2 marzo in questo inserto, dove per la prima volta in assoluto si è soffermata sulla sua persona e non ha risposto direttamente alle missive che i lettori le inviano ormai da tantissimo tempo.

Leggi anche: “Non ci sono più speranze”. Cinema sotto choc, la notizia sull’attore arrivata poco fa





Natalia Aspesi colpita da un malore: come sta

Nel corso del suo intervento sull’inserto Venerdì, Natalia Aspesi ha parlato così del malore e più precisamente dell’ictus che le ha cambiato improvvisamente la vita a 93 anni: “Non sarò più come prima, ma invece spero proprio di sì. Me ne scuso subito, ma per una volta non vorrei rispondere direttamente alle tre belle lettere che ho ricevuto. Per una volta scriverei addirittura di me. Lo sapevi che era un ictus? Lo sapevi che si chiamava ictus? Beh, poi non sei più quella di prima e quando te lo raccontano allora sì che non è più come prima”.

Infine, la giornalista ha aggiunto: “Le persone mi dicono che sono brava e che mi sto riprendendo, ma quello che penso è che non sarà mai più come prima. Mai più come prima, mai più. Lo penso e nello stesso tempo mi dico che non è così, so che ci sto mettendo tutta la mia forza. Mi sforzerò di superare questa cosa, sono qui alla mia scrivania e voglio sforzarmi. Un giorno dopo l’altro spero con accanimento di trovare la via facile come per il passato”, ha chiosato Natalia Aspesi, che sta lottando quotidianamente.

Nata a Milano nel 1929, Natalia Aspesi è anche una nota scrittrice e critica cinematografica. Ha iniziato a diventare giornalista nel lontano 1957 grazie al quotidiano La Notte. Lei è stata legata ad Antonio Sirtori dal 1985 al 2012, quando lui è venuto a mancare. Nel 1986 ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana.