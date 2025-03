Svolta importante per Francesca Tocca. La notizia più incredibile è stata rivelata nella giornata del 20 marzo e lei non può che esserne felice. Recentemente aveva fatto sapere che voleva dedicarsi soprattutto alla sua famiglia, infatti a Verissimo da Silvia Toffanin aveva affermato di voler vivere momenti importanti con sua figlia Jasmine.

Ora c’è stata una sorta di dietrofront da parte di Francesca Tocca, che probabilmente ha cambiato idea e si è fatta ingolosire da un’allettante proposta lavorativa. Non dovrebbe neanche toglierle tantissimo tempo, visto che ciò che farà durerà un po’ di mesi, ma le permetterà dopo di rivivere la famiglia.

Francesca Tocca, notizia spettacolare: cosa farà

C’era stato uno stop momentaneo di Francesca Tocca da un’attività che lei amava tantissimo. Proprio la figlia e i genitori della ballerina non erano stati completamente favorevoli, ma lei aveva deciso di farlo ugualmente. Ora il cambiamento improvviso che renderà tutti contenti.

Come riferito dai siti SuperGuidaTv e Amici News, Francesca Tocca è ritornata ad essere una delle ballerine professioniste di Amici 24 in occasione del serale. La prima puntata ci sarà sabato 22 marzo, ma le registrazioni sono già state effettuate nelle scorse ore e dunque c’era anche lei in studio.

Non resta che attendere la messa in onda del primo appuntamento del serale di Amici 24 per rivedere all’opera Francesca Tocca.