Si è spento a 61 anni dopo una lunga battaglia con un cancro, durata nove anni, che però era rimasta segreta fino al giorno della morte. L’attore aveva preferito non parlare della sua malattia e continuare con la sua vita, facendo apparizioni in tv, scrivendo sui social e recitando.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato in fan increduli e in una nota la famiglia e i suoi stretti collaboratori hanno spiegato che da nove anni l’attore combatteva una dura battaglia contro il cancro, tenuta segreta per motivi di privacy. Appresa la notizia, amici e colleghi hanno lasciato un ricordo sui social. “Era molto orgoglioso della sua commedia”, ha detto in una nota la sua partner di produzione di lunga data Lori Jo Hoekstra .



Morto l’attore Norm MacDonald

“Non ha mai voluto che la diagnosi influisse sul modo in cui il pubblico o i suoi cari lo vedevano. Norm era un puro fumetto. Una volta scrisse che “uno scherzo dovrebbe sorprendere qualcuno, non dovrebbe mai assecondare”. Di certo non ha mai assecondato. Ci mancherà terribilmente”. Norm MacDonald era conosciuto soprattutto per aver preso parte al Saturday Night Live per cinque stagioni, inclusa la conduzione del Weekend Update per tre anni. Si è esibito in spettacoli dal vivo in vari club di Canada, Stati Uniti d’America e Australia.





Agli esordi della sua carriera, ha scritto la popolare sitcom Pappa e ciccia, facendo comparsate in programmi come The Drew Carey Show e NewsRadio. Dal 1999 al 2001 ha prestato il volto per The Norm Show. Nel 2013 conduce il podcast/talk show Norm Macdonald Live, che porta avanti per 3 stagioni, fino al 2018. Stesso anno in cui Netflix decide di produrre Norm Macdonald Has a Show, seguito spirituale del suo programma precedente.

Comedy Central lo ha posizionato 83º nella miniserie in cinque parti 100 Greatest Stand-ups of All Time. Notato da Conan O’Brien, è uno dei suoi ospiti preferiti e più frequenti a prender parte ai suoi talk show. Ha partecipato come guest-star in varie serie tra cui My Name Is Earl, in cui interpreta un ricco magnate, e The Middle, in cui interpreta Rusty, il fratello di Mike. Norm MacDonald era nato a Quebec City nel 1959 e aveva iniziato come stand up comedian prima di diventare autore e interprete.