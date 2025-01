Uomini e Donne, il nuovo anno si apre all’insegna di Tina Cipollari. Nel giorno del ritorno in onda, infatti, sui profili social ufficiali del programma è apparso un filmato con la scritta “Tina cerca l’amore” e un appello in cui si racconta a eventuali corteggiatori fornendo i dettagli, quindi telefono e mail, per andare a corteggiarla. Nel video l’opinionista spiega di essere single da tanto tempo e di cercare un uomo dai 63 anni in su.

Un uomo che sia autonomo, benestante, “molto benestante” sottolinea, “che ama viaggiare. In cambio io do la mia presenza, ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene, sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero”. Sembra un appello serio ma c’è chi crede che sia tutto uno scherzo di Tina e della produzione.

UeD, Tina Cipollari choc: l’ha rifatto

In attesa di saperne di più, nella puntata di mercoledì Tina Cipollari è tornata al suo posto vicino a Gianni Sperti. Ha voluto ballare con Fabio, ex corteggiatore di Gemma Galgani, che è rimasta un po’ infastidita da quel gesto. Finto il ballo, poi, la Vamp si è rifugiata dietro le quinte senza dare spiegazioni.

Dopo diversi minuti è uscita da dietro le quinte: “Volevo stupirvi un attimino”, ha detto nascondendo qualcosa dietro al vestito. Quindi ha tirato fuori un secchio e lanciato tutta l’acqua che conteneva sulla testa di Gemma. Il tutto è arrivato in maniera improvvisa e quindi inaspettata. La stessa Maria De Filippi non si era resa conto di ciò che stava per accadere.

Tina fa un altro gavettone a Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/QyxlZ8r9MF — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) January 8, 2025

La dama zuppa fradicia, e l’opinionista all’inizio ha detto che era “in amicizia”. Successivamente ha ammesso che non c’era un motivo ben preciso e aggiunto: “Un piccolo gesto affettuoso nei tuoi confronti. Ti consiglio di andarti ad asciugare…siamo in pieno inverno. Ognuno nella vita ha ciò che si merita. Il karma, tutto ciò che dai ti torna indietro”. Insomma, la storia si ripete. Ai danni della solita Gemma.