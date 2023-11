Forse neanche lui se lo aspettava, anche se lo avrà sognato per tanto tempo. Ma ora stiamo parlando di fatti concreti, infatti Milo Infante ha ottenuto qualcosa di importantissimo che sta facendo impazzire di gioia la Rai. I vertici della televisione pubblica italiana lo avranno sicuramente telefonato per informargli personalmente della situazione e per ringraziarlo. Mentre c’è chi non se la sta passando benissimo anche a causa del suo exploit.

Dunque, Milo Infante sta facendo sognare ad occhi aperti tutta la Rai e la speranza è che possa proseguire su questa strada. Anche lui sta tra l’altro seguendo uno dei casi più drammatici degli ultimi giorni in Italia, dunque c’è stato un ulteriore slancio ma, tralasciando questo aspetto, è stato sempre in grado in tutto questo arco di tempo di accumulare dei risultati molto buoni, che si stanno via via sempre più consolidando.

Leggi anche: “No, io non voglio più farlo”. Carlo Conti, il ‘no’ clamoroso alla Rai: l’annuncio a sorpresa





Milo Infante, splendida notizia per lui e per la Rai

Come sapete, Milo Infante conduce con successo il programma Ore 14 su Rai 2, che sta toccando anche il tema legato a Giulia e Filippo, gli ex fidanzati scomparsi da sabato 11 novembre dalla provincia di Venezia. Sempre sulla tv pubblica, ma su Rai 1, va in onda invece Caterina Balivo con la trasmissione La volta buona. E le differenze sono sempre più minime, a testimonianza del fatto che il conduttore sta andando alla grandissima facendo diminuire gli ascolti televisivi della collega. E a sottolineare la straordinarietà della situazione ci ha pensato anche il giornalista Giuseppe Candela.

Parlando di quanto successo nella giornata di giovedì 16 novembre, la Balivo ha conquistato 1 milione e 178mila telespettatori nella presentazione e 1 milione e 298mila in generale con share del 13,3%. Decisamente benissimo Milo Infante, che ha quasi toccato quota un milione, infatti i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo sono stati 944mila con share dell’8,5%. Un dato davvero superlativo per il canale Rai 2.

Candela ha scritto su X, ex Twitter: “Clamoroso! In sovrapposizione Ore 14 8,8% vs La volta buona 10,5%. Rai1 sopra Rai2 solo dell’1,7% e per la prima volta dopo anni Rai2 sorpassa Rai1 più volte dalle 14.49. Non accadeva da anni“.