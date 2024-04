Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, ha lasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato le serie che vedremo la prossima stagione. Ci saranno nuove fiction, nuove stagioni, qualche addio, e la speranza di riportare sul set il Commissario Montalbano anche se Luca Zingaretti, attore che per anni ha vestito i panni del commissario, ha ribadito che per lui è un capitolo chiuso. In arrivo una nuova fiction su Sandokan. Il 22 aprile sono iniziate le riprese della nuova serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari.

Il protagonista Sandokan, che in passato ha reso celebre l’attore Kabir Bedi, sarà interpretata dall’attore turno e idolo delle adolescenti Can Yaman. Si tratta di un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Rai Fiction, cosa vedremo in televisione nella prossima stagione

Non è certo se ci sarà una quarta stagione de Le indagini di Lolita Lobosco e la terza stagione di Studio Battaglia è in fase di valutazione. Il prossimo autunno vedremo in tv quarta e ultima stagione de L’amica geniale, Don Matteo 14 con Raoul Bova, Black out – Vite sospese 2 con Alessandro Preziosi, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 con Massimiliano Gallo; Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia 2 con Elena Sofia Ricci.

In estate riprenderanno le riprese della serie di successo Mare Fuori, sarà la quinta stagione e la quarta di Makari e Imma Tataranni. Ma ci sono anche nuovi progetti in preparazione, Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, ha anticipato che Lunetta Savino sarà la protagonista di Libera, una giudice integerrima di Trieste. Mentre a Sorrento si girerà Roberta, serie su una notaia.

Si sta trattando con tre grandi attrici per una serie che verterà su tre amiche non più giovani che si ritrovano per la scomparsa di una di loro. Ritorno in Rai per Flavio Insinna con la fiction L’Altro Ispettore, sulle morti sul lavoro, mentre Alessandro Gassmann sarà L’Avvocato Guerrieri.

E ancora l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi protagonista ed Elena Sofia Ricci, il film-tv su Carosello, la miniserie su Mike Bongiorno con Claudio Gioè, Sandokan con Can Yaman e La Ragazza dietro al Banco su due donne che lavorano in autogrill. Niente da fare per i Bastardi di Pizzofalcone 5, poliziesco basato su una serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e Tosca D’Aquino. Se la quinta stagione ci sarà, non va sul set quest’anno.